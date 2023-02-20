去年12月，美國外交政策全國委員會（NCAFP）由美方多名前官員組成的亞太安全論壇（FAPS）代表團訪問台北、首爾及東京，與3國官員及其他人士深入交流。而經過2個月的觀察，NCAFP呼籲，鑑於COVID-19疫情緩和，台海兩岸應盡快解除民間交流限制，設法重啟官方溝通管道，也希望盡快恢復人民直接往來。然而，兩岸之間實際存在著政治制度隔閡，縱然在兩岸恢復正常交流之後，引爆兩岸衝突的引信未解除，兩岸戰事禍端將難避免。對於如何避免兩岸戰事禍端，必須要有一個適當時機或敲門磚，來開啟兩岸和平的大門。

去年2022年12月，大陸海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品。自現在的執政者執政以來，大陸已經數次禁止台灣農產品輸入，品項包含鳳梨、蓮霧、釋迦、柑橘類水果和石斑魚等。

這對台灣的執政者來說不痛不癢，但卻造成農漁民的巨大損失，台灣的分離意識者，積極去除中華文化、切斷兩岸歷史傳承，而在兩岸關係上，對大陸配偶、學生採取歧視性的政策規定、打壓從事兩岸交流的人士與團體。這都是兩岸衝突升高的原因。

今年兔年新春，大陸國家領導人習近平在新年賀詞中拋出「海峽兩岸一家親」，沒有如往年提「祖國統一」。而台灣的領導人在新年談話說，注意到習近平講話比過去和緩，並強調「戰爭從來都不是解決問題的選項」，呼籲兩岸恢復對話。顯然在台海緊張加劇，選戰、民族主義及相關言論加溫的背景下，正確解讀政治訊號的重要性與日俱增。

國民黨夏立言2月初率團赴大陸訪問，期間會見國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧。夏立言代表國民黨開展「交流對話、關懷民生」之行，與大陸官方、智庫學者專家，以及民間團體進行廣泛交流，而大陸方面對於國民黨反映的相關問題表達極為重視，表示會加快處理、尋求改善辦法。

夏立言此行，為長期以來兩岸的劍拔弩張帶來一絲和緩氣氛，兩岸只要對談，對於誤會與歧見總有撥雲見日的時候。而兩岸只有和平交流，未進行和平談判簽署和平協議，要達到兩岸永久的和平，終究有一段遙遠距離與難以跨越的鴻溝，誰能來為兩岸的和平協議談判開啟這一扇大門，將在歷史上留下不可磨滅的功勞。兩岸的分裂，因國民黨而起，國民黨應有義務開啟兩岸和平談判，然現在國民黨的政客們有勇氣擔當這個任務嗎？

國民黨在此時甘冒執政者政權的大不韙，前往大陸會見新任對台事務主管官員，傳遞台商與農漁民的心聲，想當然爾必然遭到執政黨各種抹紅抹黑，稱夏立言此行是「朝共團」對大陸輸誠、面試，各種惡毒字眼沒有少過。國民黨努力推動兩岸交流，以緩和兩岸緊張的情勢，便招來了執政者無情的攻擊，若推動兩岸和平談判，根本解決兩岸的對立，建立永久的和平，更是不能夠被接受。如經過公投召開國是會議，經國是會議的授權，並推舉談判代表，與大陸進行和平談判，在民意的壓力下，執政者不得不接受人民的意識，政客們亦不擔心被罵出賣台灣。

兩岸關係緊繃，夏立言率團赴訪陸若能緩和兩岸緊張局勢，並見兩岸春暖花開，或許兩岸可以逐漸恢復交流，加強雙邊溝通，減少雙方歧見可以理性和平的維護兩岸關係。而這是兩岸能夠展開和平協議談判的第一步，畢竟在執政者政府積極營建的抗中氛圍下，兩岸要開啟和平談判簽署和平協議之門終究有所困難，然而如果台灣能夠在2024年改朝換代，逐步開展與大陸和平談判，兩岸和平相處再現和平繁榮景象亦是可以有所期待的轉機。

但要如何進一步推展，如果藉由和平協議公投，凝聚全民意識，再召開國是會議，讓朝野有最大的共識決，則有機會與大陸正式協議和平的方式與內容，讓兩岸真正地避免戰禍，而這正是吾輩應該積極努力促成的美事。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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