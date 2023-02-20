近日2月14至17日，先後有巴拉圭共和國總統、貝里斯總理夫人、聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲、美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯等國外訪問團抵台訪問；期間前後僅有2月13日直-9艦載反潛機1架在台灣西南國際空域、15日殲-11戰機2架在台灣海峽中線北端越線、運-8反潛機1架15至16日在台灣西南國際空域。

然2月17日我國防部公布共機24架次、共艦4艘次，在台灣周邊海空域活動；其中彩虹-4無人機1架、殲-10與殲-11及殲-16等戰機各4架次、運-8反潛機1架，分在台灣海峽中線北端、中段、南端以及台灣西南國際空域活動，另BZK-005無人機1架由福建與廣東交界處外海、沿著台灣西南經巴士海峽往台灣東南進入西太平洋後折返。情況實屬敏感，令我方訝異。

首先，中共外交與解放軍在以往對台軍事威懾，以阻斷我對外之政治與軍事交流為第一優先。貝里斯、聖文森及格瑞那丁等為中南美洲之加勒比海周邊小國，在國際與聯合國地位影響力不高，且來台訪問時間等均非敏感，故2月17日中共共機24總架次，比前一（16）日12架次，增加一倍空中兵力在台灣周邊海空域活動，可能另有所指。

其次，我媒體報導，蔡英文總統2月17日早上，偕同巴拉圭共和國總統阿布鐸視導花蓮空軍基地，並聽取簡報、參觀F-16V型戰機，雙方互贈雙方空軍的的飛行夾克。巴國總統期盼兩國在既有軍校學員交流上，有機會提升最高等級的培訓。

由於，巴拉圭總統去年曾對台提出由我方投資10億美金，以振興巴國經濟、今年1月8日巴拉圭眾議院議長羅培斯首度來訪，訪團成員包括巴拉圭眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉與國防暨情報委員會主席葉斯皮羅及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥等共3位跨黨派眾議員，當時我國軍偵獲共機57架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域28架次）與共艦4艘次持續在台灣周邊海空域等活動比對。

此次巴國總統來訪，觸及中共阻國外官方高層級訪台，以及具有國際或區域政治影響力者、共軍無人機飛越至台灣東南部空域之地緣關聯性，極有可能共機在當面空域進行三段跨越台海中線、以及運用軍用無人機環繞我南部空域至東部，對我與巴國進行軍事威懾。

最後，雖有媒體批露2月17日共機24架次在台灣周邊空域活動，係針對美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯，在當天抵達台灣進行訪問之反應。然從我外交部對於巴拉圭總統來訪，則有發布新聞稿。相較之蔡斯副助理部長，則無新聞稿，展現美方在中美「間諜氣球」事件風波後的低調處理。

相對地，這次美方蔡斯低調訪台，是否是美方繼續做為後續美國眾議院議長麥卡錫來台前，不斷地再測試共軍反應？這仍是我方必須持需觀察與因應。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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