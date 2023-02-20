慕尼黑會議上，中美雙方從公開會議，到雙方場邊祕密會議，針鋒相對。王毅說，無人飛艇事件，根本是一場美國製造的政治鬧劇。中方已經清晰明確的告訴美方，這是民用無人飛艇，受超強西風帶影響，偏離預定航道，進入美國上空。這根本是匪夷所思，近乎歇斯底里。他說：「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來？」美國才是全球最大監控偵查國家。他要美方解決濫用武力，給中美關係造成的損害。如果美方如果執意要擴大事端，要繼續炒作，中方必將奉陪到底。布林肯則說，氣球進入美國領空是不負責任的行為，絕不能再發生。他還警告中方，不要提供物資支援俄軍。對兩岸議題，布林肯又重申美國的一中政策，並強調維護台海和平穩定重要性。這代表什麼意思？

《華爾街日報》說，「美方官員原本希望雙方在慕尼黑的會談，能找到解決之道，讓布林肯可以重新安排訪問中國大陸。但雙方都沒提到布林肯訪問大陸的新時程。」這又是什麼意思呢？

美國用一顆氣球，妖魔化中國大陸。讓美國人幻想，中國真的來攻擊美國了，中國真的威脅到美國了。你看，氣球都來了。然後，用導彈打一顆氣球，全程直播。好像立了威。醞釀了反華輿論的高潮。但是，其實，美國政客的操弄，以為可以利用氣球打擊中國，最後卻反噬美國自己的利益。

美國妖魔化中國的後座力是，第一，讓美國自己的政策沒有退路。美國其實很清楚，氣球根本就是民用，也威脅不了美國。迫於作秀的需要，利用中國一下。但是，你硬生生把中國打成是要威脅美國的邪惡國家。這樣一來，美國還有什麼空間，可以跟中國談合作？其實，所謂的合作，就是要中國幫助美國。美國一方面在方方面面打擊中國，卻又要中國事事配合美國，幫忙美國。這怎麼可能呢？氣球事件，讓美國政客變本加厲，擴大對中國的打擊。包括科技、兩岸。然後，你布林肯還一直想來中國求幫助？你在玩什麼？

第二，讓中國大陸內部的「和美派」跟「親美派」，減少了影響輿論跟政策的空間。中國大陸內部，一直有強大的親美派。他們在方方面面，都主張無論如何，都要竭盡所能地維持對美國關係。但是當美國夾中國到了一個轉捩點，親美派可以發揮的空間，就小了。美國在疫情、疫苗，在台灣，在新疆，在科技圍堵，都逐漸讓親美派的陣地，逐步退守。讓中國內部，覺醒的力量，逐漸強大。中國的覺醒，對美國要對中國內外夾擊，當然就比較不方便了。當初的自己製造不如全球化購買。當初的拿來主義。現在，都已經沒有用了。

所有美國對中國揮過來的拳腳跟棍棒，都是提醒。中國知道，妥協了，美國會收手嗎？中國有得到美國的善意嗎？美國有停止對中國科技跟新疆的任何打壓嗎？美國有停止要求國際廠商撤出中國嗎？美國有停止打擊中國的經濟嗎？布林肯一方面說美國的一中政策，一方面五角大廈高層，美國軍方，不是來台灣嗎？吳釗燮跟顧立雄不是到美國要見薛曼嗎？所以， 中國得到什麼呢？沒有。一次一次的逼迫中國退讓，換來的，卻是美國一次一次的打擊中國。中國從不想與美國為敵，只想做自己的事。但是，美國想著中國的利益，要中國配合，方便美國從中國謀取利益。

英國前首相特拉斯，18日接受日本經濟新聞訪問。她口出狂言：「我們需要建立一個類似北約（NATO）的經濟版組織，來反制中國一帶一路。」她說，要建立一個以七大工業國組織（G7）為中心，並且廣納其他志同道合的國家，比如澳洲，作為經濟北約。她還說，「我希望看到G7作為經濟版的北約，確保自由與民主不會受到中國經濟政策的破壞。」這是她的如意算盤。如此一來，世界就可以繼續被G7牢牢掌控。

G7集團控制下的世界，還要控制一條「稀土與其他重要礦產的供應鏈網絡，並對半導體等尖端技術實施出口管制」。同時，還要加大對開發中國家的控制，特別是基建投資。特拉斯還說，G7與台灣應在經濟上合作，以威懾中國。

特拉斯當然是個小丑。但是，她不經意的說出了美國的陽謀。她說的事情，美國跟G7，已經在做了。中國只要清醒地看清楚。就可以從工具箱拿出夠用的工具。上善伐謀。事前部署。美國跟G7壟斷全球的好日子，正在過去。（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※