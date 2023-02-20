模型幾乎是每一位小朋友孩提時期都會接觸到的玩具，無論是需要自行組裝的模型，或是已經一體成形的模型，其所代表的意義除了娛樂外，更重要的是讓小孩子熟悉空間與組裝的邏輯，透過手作與觸感的練習，培養出更多的藝術感。

成年人也毫無例外，無論是軍武模型，或是一般汽車模型，許多成年人都有觀賞、收藏的習慣，換言之模型不但已是娛樂產品，更是藝術創作的代表之一。然而日前有少數高雄市基進黨議員質疑，位於高雄岡山的空軍官校內的航空教育展示館，內部販售「中國大陸製、外包裝為簡體字」的模型玩具，相關機種包括大陸軍方蘇愷30戰機，軍方遭批未盡督導責任，為平息風波，空軍官校特別表示，展示館的目的是為了航空教育，認識各國的飛機也是教育的一環。

對於空軍航空教育館所販售的商品，本文認為沒有任何疏失之嫌，具體原因如下：

首先，空軍官校的航空教育展示館，其目的在於「教育」。無論是對於過去空軍輝煌的歷史紀錄，或是介紹目前空軍的主力機型，本質在於增進民眾對於軍方的了解，也順便增進全民國防的教育理念。

其次，模型玩具的本質仍為娛樂。暫且不論目前兩岸情勢走向，大陸解放軍的軍事裝備同樣為世界軍武裝備的一環，無論是販售給小朋友的模型玩具，或是成年人自行組裝的模型作品，透過自身手作或觀察來了解軍武裝備本身也是一個教育行為。以目前全世界的模型製做來說，許多模型玩具零組件都是「中國大陸製」，甚至也有販售大陸軍機的模型，若硬要將單純的模型與複雜的政治情勢做連結，不但是打臉臺灣多元社會的風貌，更有將之無限上綱的嫌疑。

第三，模型玩具（產品）的出廠，實際上會以目前的國際軍武市場分析、判斷。在筆者出生的年代，無論是塑膠模型，或是需要動手製做的模型，基本上大多數的飛機模型皆以美軍、歐洲與俄羅斯的裝備為主，解放軍的軍機模型僅佔少數。然而約從90年代末開始，因解放軍整體實力進步，相關自製的軍機陸續服役，模型廠商也順勢進行調整，開始生產解放軍軍機的模型，本文相信這不但是順應潮流，也暗示著中國大陸軍事實力的上升的事實。

模型玩具本質在於娛樂，也在於滿足收藏家的慾望。雖然就實際而言，國際軍武也有市場之別，但對於了解軍武發展的人，以及喜愛模型玩具的人來說，無論是美軍飛機的模型、日本航空自衛隊的飛機模型、歐洲國家的軍機模型、俄羅斯的軍機模型或解放軍的軍機模型都有接觸的必要與意義。

本文相信，對於模型飛機的接觸越廣泛，越能打開個人對於軍武知識的了解，與其整天杞人憂天，不如好好探索大陸軍機的發展、實力，相信更有助於國人軍武知識的開拓！（作者為專職作家）

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