岸田內閣以「安保3文件」升級日本自衛隊的角色，應對中日關係惡化、台海緊張情勢升高態勢，中日關係陷入低潮。外務大臣林芳正未能依原先規畫訪中，去年11月泰國曼谷「習岸會」重啟的中日高層對話實質中斷，雙方對立有升高之虞。岸田將中國定位為美日的「核心挑戰」，「安保3文件」的「反擊能力」劍指中國，是依恃武力的安保戰略。

中日關係陷低潮

在軍事對抗方針下，美日調整琉球所在的西南群島軍事部署計畫，向中國釋出明確的訊號，美日將共同對應台灣附近海域的不測事態。美國華府智庫「美國企業研究所」認為，「美日同盟轉向以戰爭為基礎」。與台灣近在咫尺的琉球感受到「台灣有事即日本有事」的壓力，對「安保3文件」深感不安與疑慮。

《琉球新報》2月對沖繩縣內41位市町村長（鄉鎮市長）所做的調查結果顯示，半數地方首長反對飛彈部隊進駐，近半數表示不瞭解「安保3文件」。位處戰爭最前線的琉球與遠在東京的自民黨，對「日本防衛」與「沖繩安全」的認知，顯然存在極大的落差。對東京而言，琉球是戰爭圖像中「無機體」似的軍事陣地，對琉球人而言，若有戰事，全身而退的機率幾近於零。但東京忽略了一點，與中國發生戰爭，無法存活者不僅是沖繩人，而是日本全體。日本一旦捲入「台灣有事」，日本全境將成戰場，無一倖免。

依據這項調查，7成琉球地方首長期盼，透過外交努力謀求問題的解決，希望日本成為中美關係改善的橋梁，不要讓「台灣有事」成真。琉球歷經二戰浩劫，對和平的想望格外令人感同身受。所幸戰爭並非迫在眉睫，仍有藉外交努力，避免衝突的時間與空間。美國國家安全會議印太政策事務協調官坎貝爾1月12日在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）研討會中指出，儘管美國認為中美關係的主要特徵是競爭，但希望是「富有成效」並「和平」的競爭。

「和平」仍然是中美競爭的關鍵字，但缺乏對話就難以「鬥而不破」，「和平」將是緣木求魚。美日為求外交劃下停損點，尋求與中國重啟高層對話，以避免對中關係持續惡化。在德國出席慕尼黑安全會議的美國國務卿布林肯與中共中央外事辦主任王毅會晤，以緩和因「氣球事件」陷入緊張的中美關係。王毅在慕尼黑表示，「中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊」。

琉球吹起和平風

日本不落美國之後，林芳正18日亦在慕尼黑與王毅舉行場邊非正式會談，雙方同意建構建設性及穩定的中日關係，並重申台海和平與穩定的重要。即將離任的大陸駐日大使孔鉉佑17日拜會自民黨幹事長茂木敏充，雙方對重啟中斷4年的自民、公明兩黨與中國共產黨間之對話機制「中日執政黨交流會議」態度積極，孔鉉佑與茂木相約北京見面，以黨對黨方式補官式外交不足。

中日亦將在近期舉行時隔4年的外交與防務部門高層「安全對話」，氣球問題或為焦點，「安保3文件」及「台海局勢」亦可能為對話議題。岸田對中外交試圖重開對話，打破中日關係的閉塞感，在中美對立的夾縫中，取得平衡，在經濟與安保間，兩全其美。日本優衣庫創辦人柳井正認為，將世界一分為二並非好事，和平共存勝於戰爭，日本應是中、美雙方的夥伴，不與任何一方為敵。

台灣的戰略情境類似琉球，對和平也有相同的想望，憂心軍備擴張不是「疑美」，而是希望「和平」，和平與和解是印太區域最高安全利益。琉球吹起「和平」風，台灣的民意也不希望戰爭，台日須攜手凝聚「避免有事」的智慧。

台灣、琉球位處東北亞及東南亞間的樞紐，地理條件絕佳，沖繩更是日本唯一且最靠近台灣的經濟特區（自貿區），雙方可聯手打造東亞20億人口市場的核心，將地利轉為區域經濟的優勢，而非「有事」的牽連。