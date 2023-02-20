（本報資料照片）

我想談談目前國民黨中央的兩岸論述危機所在。

朱立倫在美國說，「九二共識是沒有共識的共識」。

夏立言訪問中國大陸回台開記者會時說，「對他而言，如果沒有一中各表，根本不會有九二共識，一中各表是九二共識的基本精神，不需要去強調一中各表。」

九二共識的內涵是什麼？看來國民黨高層都在各說各話，也有不同看法，且在美國、大陸、台灣，講的都不一樣。

蘇起先生在 2000年 4月創造出「九二共識」這個名詞時，這個創造性模糊的四個字，是描述 1992 年海基、海協兩會文件往來的相互理解過程及內容。

如果將其用「九二理解」可能比「九二共識」更為清楚。因為「九二理解」內容包括兩個共識，一個沒有共識。

兩個共識是「堅持一個中國」與「謀求國家統一」。沒有共識的地方是：台北方面希望「一中各表」，但是北京沒有同意，認為兩岸當時進行的是事務性協商，不需要對一中進行表述。簡單地說，北京認為一中的內涵不是當時取得共識的重點，只要雙方堅持一個中國立場及有謀求國家統一的意願，兩岸即可建立制度性的兩岸事務性交流。

以上說明，希望國民黨高層了解：

第一、所謂「九二共識」並不等於「一中各表」。

第二、「九二理解」中的兩個共識，即「堅持一個中國」與「謀求國家統一」，是我國憲法的規範，即使沒有「九二共識」（或九二理解），仍是我們的立場，並不存在夏立言所說「沒有一中各表就沒有九二共識」之說。

第三、如果困在「一中各表」，兩岸只能處理事務性議題，而不能解決兩岸最根本的政治難題，目前仍存在的兩岸敵對狀態將無法走上和平。

兩岸政治敵對現狀對台灣好嗎？對國民黨好嗎？國民黨高層從來不就正面回答，只是希望「維持現狀」。但目前兩岸的政治現狀是政治上的敵對，內戰未結束。

綠營的基本立場，就是建立在兩岸敵對上，這樣他們才可以方便操作「親美、反共、擴軍保台」。

只要兩岸關係是敵對的，國民黨與大陸的所有交流都可以被惡意地批評是「舔共、賣台」。近日基進黨批評國民黨「親中舔共」，呼籲修法阻止「假交流、真賣台」，就是個典型的案例。

綠營某些人或許是知識有限，或許是為了意識形態，「仇中」、「抗中」已成為其基因的一部分，不顧兩岸關係對台灣重要的事實，而不負責任地蓄意把台灣撞向冰山。但國民黨也不能犯同樣錯誤，要做一個負責任的政黨，做一個敢於說真話，敢於創造兩岸和平的政黨。

國民黨真想為兩岸創造和平，就必須勇敢面對九二共識，在九二共識的基礎上，深化九二共識，與北京進行政治性對話，尋求解決敵對之局。如果仍同以往「只經不政」，或為討好綠營而刻意誤讀「九二共識」的內涵與意義，最終不僅無法為台灣開創和平，也有可能讓自己逐漸失去兩岸關係的話語權，最終被歷史丟棄。（作者為孫文學校校長）

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