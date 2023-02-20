不久前民進黨主席賴清德說，九二共識當中沒有中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權。這種說法顯示賴清德根本不了解九二共識，不然就是他刻意要去誤導台灣人民，因為這種說法根本與過去發生的事實不符。

其實馬總統8年主政時期是一個有九二共識的兩岸關係，而蔡總統主政7年則是一個沒有九二共識的兩岸關係，因此只要把這兩個時期的兩岸關係加以比較，就可很快檢驗出「有九二共識」與「沒有九二共識」對於中華民國生存空間的影響有何不同。如此一來，就可知賴清德的說法是否經得起時間的檢驗了。

先來看馬總統時期的情況。2008年5月馬總統上任以後，就在「九二共識、一中各表」的基礎上，開始與大陸進行各樣的協商，包括觀光協議、直航協議、司法互助協議與ECFA等，8年間共簽署了23項協議；最終在2015年11月還促成兩岸領導人在新加坡見面的「馬習會」。這可說是兩岸關係最好的時代，也是兩岸最和平的時期。兩岸關係大幅改善的同時，中華民國的國際空間也隨之大幅擴大，台灣先後參加了世界衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO）；同時分別與紐西蘭、新加坡簽署自由貿易協議，也與日本簽署了漁業協議。

最重要的是，馬總統主政8年保住了上任時所有23個邦交國，唯一一個斷交國家是甘比亞，主因是其國內因素，因為他們當時並未與大陸建交。邦交國都是正式承認中華民國的，因此維護邦交國就代表維護了中華民國的存在。另外，馬總統主政時期國際上給予中華民國免簽的國家也大幅增加，由上任時的54國增加到卸任時的158國，其中包括了很難取得免簽優惠的美國。這些結果顯示，在「九二共識、一中各表」的原則下，台灣不但與大陸維持一個良好的關係，而且也大幅擴展了我們的國際空間，中華民國的生存空間當然也變得更大，怎麼能說「九二共識當中沒有中華民國的生存空間」呢？

反過來再看蔡總統「沒有九二共識」的時期。因為蔡總統不願接受九二共識，讓大陸官方已讀不回，導致兩岸關係出現惡性循環。先是台灣無法參加WHA和ICAO，然後蔡總統主政的這7年，台灣也沒有與任何一個有影響力的國家簽署FTA。而免簽國家數目只增加少數幾個。最嚴重的是，中華民國的邦交國由蔡總統上任時的22個急劇減少到只剩下14國，7年間掉了8個國家。上述結果顯示，在沒有「九二共識、一中各表」的情況下，中華民國的生存空間才是真正的縮小了！

其實過去蔡總統主政期間，因為不願接受九二共識，而又找不到可以取代的說法，導致兩岸關係急劇惡化；先是以讀不回，然後是大陸軍機擾台、各地軍演，最後又造成海峽中線被突破。在蔡總統2020年大選採取「抗中保台」的政策下，雖然贏了總統大選，但卻造成兩岸關係快速惡化，突然之間，台灣海峽成為國際上公認戰爭風險最高的地方。

在兩岸關係風聲鶴唳中，民進黨主席賴清德轉了個大彎，改口要「和平保台」。然而這只是一個說法，大家更想知道的是，民進黨要如何做才能達到「和平保台」的目標？比方說，兩岸想要維持和平，雙方是否應該要坐下來談一下呢？是否應先交流呢？雙方是否應該增加更多溝通管道呢？可是大家看到的是，日前大陸想要派團來參加星雲大師的圓寂讚頌典禮，卻被我方拒絕。如果雙方連最基本的宗教與人道交流都無法進行，還怎麼可能奢望其他的交流活動？未來兩岸關係又怎麼有改善的機會？

總而言之，在過去馬總統主政期間，不但兩岸關係良好，中華民國的國際空間也擴大許多，兩岸也保持著和平的良好關係。相反地，蔡總統主政期間，不但兩岸關係惡化，而且台灣的國際空間大幅被限縮；更嚴重的是，現在台海被國際公認為是全球發生戰爭風險最高的地方。一個直接的影響是兵役由4個月延長至1年，然後又傳出美軍建議在台灣布雷的消息等，這些都令國人難以接受。

相信人民的眼晴是雪亮的，賴清德說九二共識會讓中華民國沒有生存的空間，與事實不符，完全是無稽之談！

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）