民進黨從賴清德接掌黨主席後，表面上綠營已定於一尊，實則餘波盪漾。行政院前發言人陳宗彥遭爆料接受性招待的往事，劍指賴清德不言可喻，這是在野黨吹起反攻號角的最佳時刻，沒想到國民黨忙著搞內鬥，橫空出世「大局條款」，真是內鬥內行、外鬥外行。

陳宗彥遭爆料，11年前任台南市府官員時幫色情業者喬事、常態性接受性招待，醜聞曝光一度說謊硬拗，因事證太明確，狼狽下台。賴清德原想藉由大刀斬黑金與學倫弊端，重新喚起人民支持民進黨的熱情，如今大弟子召妓醜聞止不住失血，氣勢大挫。

陳宗彥醜聞是誰爆的料，眾說紛紜，綠營民代及側翼忙帶風向，鬼扯是「馬王政爭」遺毒。對市井小民而言，內心鬱悶的是辛勤工作只圖三餐溫飽，沒想到綠營高官爽領高薪還可選妃般接受性招待。

這股相對剝奪感衍生的民怨，是國民黨團結的契機，理應往上追擊貪瀆弊端，偏偏國民黨忙於內鬥，而黨主席朱立倫對紛擾不已的初選機制始終高深莫測，一再跳針一定推最強候選人，卻絕不說自己不選。

朱立倫的曖昧態度影響所及，黨內拉幫結派，將優先提名現任立委的「大局條款」莫名冒出來，搞得資深立委及年輕挑戰者都一肚子火，即使黨發言人表明毫無所悉，也未見朱公開闢謠，任由黨內互打。

朱立倫絕頂聰明，但政治精算師應懂得情勢比人強，逐大位要有天命，2024只有扮好總教練的份。朱捨此不為，以南投補選當藉口，刻意拉長戰線蓄積能量，如今連青年世代與資深立委都對立撕裂，民進黨樂得有喘息機會，國民黨堪稱最爛在野黨。