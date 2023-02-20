最新一份2024總統大選民調顯示，國民黨迄今還是只有新北市長侯友宜有可能勝過民進黨主席賴清德；而在一對一的情況下，侯友宜的支持度雖仍領先賴清德，但若是加入鴻海創辦人郭台銘變成「三腳督」，賴清德就會躍居第一。這個排比，其實並不令人意外，足可說明2024總統大選在變化中自有其邏輯，也隱證最近泛藍陣營中的內鬥已引發民意反感，而使相關的非綠人士支持度同受其害全下降。

以參選下屆總統的人選表現來看，在泛藍最可能的三人中，目前最有勝算的侯友宜顯得太收，積極表態的郭台銘則太過，進退難料的黨主席朱立倫最曖昧。而要說是「內鬥」也並不精準，因為根本就還沒有真正鬥起來，但即使是這樣像鬥不鬥的，也已惹得選民明顯反感。可想見未來若無有效整合，所謂的「非綠」更不可能聯盟，而只是一盤散沙，甚至相互牽制抵消，讓民進黨漁翁得利。

比起2020，這屆大選藍營的機會與勝率絕對只有更好，迄今為止，不僅民進黨的抗中牌逐漸失靈，而且沒有大陸促統方案、香港反送中風潮的推波助瀾，這就使得泛藍陣營中有志問鼎大位者不甘蟄伏，開始冒出頭來，郭台銘就是顯例。

郭的問題其實是成也自己、敗也自己，原本許多人對他的捲土重來頗有期待，但他最近一連串盛氣凌人、莫名其妙的言行，卻讓人完全錯亂，對他大為改觀；如果說有些媒體罵他是因為個人恩怨，倒不如反問他自己說了些什麼？為什麼會引發民意普遍的反感？畢竟是否為個人恩怨很難釐清，但郭台銘公開說的話皆可受公評，民眾自有其判斷感受，豈是媒體就能自行操弄汙衊？

以他自己當初退黨時批國民黨是「分贓與腐朽」來說，這次他開口就要「等國民黨一套辦法」、閉口要朱立倫「記取教訓」，除了問卜關公媽祖、向前立法院長王今平請益之外，他可有跑過基層、爭取黨內其他政治人物認同支持？有沒有稍微提出一點有利國民黨團結進步、對台灣具體的興革主張、感動人心的言論？現在他這樣的言行，難道不正是其最厭惡的由上而下、搞定高層就OK的動作？

很多人覺得郭台銘現在的表現過於急躁，他要入黨、退黨再回黨爭取提名，好像是在商戰投資做生意般，完全只是為了自己參選總統著想；自負的他大可自行參選，又何必要巴著他看不起的國民黨要提名呢？民意會看不出來嗎？郭台銘也許自恃民調好，殊不知民調只是反映當時的民意，隨時會因為主客觀的變化而升降。

當然侯友宜的短板也是顯而易見的，他在兩岸、國際的主張論述以及對國民黨改革的看法與感情，這都是他必須加強的重點。而他雖沒有如韓國瑜、郭台銘、柯文哲那樣令人愛恨交織的魅力，卻是最接地氣、廣結善緣、沉穩實幹型的人物。未來選戰與治國考驗的是領導人的格局、擔當與決斷，這才是朱侯郭柯四人真正的魔幻寫實之戰，魔幻的是2024勝選的榮景或幻覺，寫實的是要透過何種程序產生最適人選。