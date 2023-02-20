不論是要在總統大選「卡侯」，或者是為區域立委增設「大局條款」，國民黨的初選制度又再次受到了質疑與挑戰。

回顧馬英九在總統任內對於黨內初選機制的自豪後，連續三屆總統大選，辦理初選都成了黨主席手上的燙手山芋。不論是2015年的「換柱」爭議，以及2019年鴻海創辦人郭台銘在初選後的退黨風波，「韓流」挾著群眾基礎讓黨中央進退失據，在在都讓百年政黨的體質顯得跟不上新時代。

曾經年輕氣盛的郭台銘，在2019年退黨時直言，經過數個月的初選過程與國民黨的互動，他深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重，「我發現我個人再多的努力，也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化！」

以台北市區域立委來說，如果堅持現任優先，台北市長蔣萬安早在2015年就無法順利被提名參選立委！時任三屆立委的羅淑蕾，曾在2011年的初選中擊敗蔣萬安的父親蔣孝嚴，隔年並以11萬8503票成為台北市最高票的區域立法委員當選人之一；但她在2015年初選結果公布，由蔣萬安代表藍營出征、王子復仇後，只能退出政壇回歸畫室。

如今要上位挑戰立委的徐巧芯與徐弘庭，在台北市議會的問政表現有目共睹，但是費鴻泰與賴士葆待在立院黨團與財政委員會超過20年的資深成績單，選民們也都看在眼裡。

兩對CP，都是既有戰場的老兵，但有人想換戰場，有人卻不想換。黨中央與各地方政府也沒辦法提供更好的位子給他們，就只能造成茶壺內的風暴了。徐巧芯大嘆是被「家暴」，還要「神擋殺神、佛擋殺佛」，完全吐露藍營年輕世代的邊緣化。

當然，藍綠的提名遊戲，只是台灣零和政治文化的表徵！蔡英文總統一人欽點六都與縣市長提名，不論是林智堅論文爭議或堅持陳時中參選台北市長，她的意志也顛覆了綠營由下而上的初選安排；前行政院長蘇貞昌於九合一敗選後下台，他在卸任前後的發言與哏圖都聽得出話中玄機。

蔡英文最後的跛腳任期，是自己一手造成的，但綠營各派系沒有大鳴大放，全都噤聲了！她力促陳建仁組閣，為即將登場的總統初選預先搬開了石頭，讓賴清德定於一尊，也是一石多鳥的布局。

國民黨本來也就是黨主席一人獨大，一人裁示！猶記得4年前，吳敦義擔任國民黨主席時，一手導演的「不分區之亂」，現任黨主席朱立倫確實不得不慎，需以歷史為鏡。

只不過，綠營初選大亂鬥後，選舉時炮口都是一致對外；國民黨選將就算上了馬，總是前有明槍後有暗箭，自己人才是最可怕的敵人。當然，台灣每一局選舉，也都是如此好戲連台，才能撰寫出連ChatGPT都寫不出來的劇本。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）