美國國務卿布林肯18日在慕尼黑安全會議議程外，和中共中央外事辦主任王毅會晤，不論從美中在慕安會議場內外的縱橫捭闔，或「布王會」的唇槍舌劍，都可見美國企圖挾西方以迫中國，而中國則成功和第三世界國家抱團反擊。美中圍繞俄烏戰爭、「流浪氣球」、台灣問題互不信任且敵意外溢，繼續背向而行，不但布林肯訪中時機難以成熟，俄烏戰事或台海局勢也勢必難以緩和。

慕安會的發起前身原是針對蘇聯，是為整合西歐有關外交、軍事、防務安全政策的會議。此次會議美國代表團由副總統賀錦麗率領60位參眾議員出席，規模堪稱歷年最大。從會議發布的年度安全報告和民意調查顯示，西方陣營試圖在北約內部及西方國家間，就向烏克蘭提供軍援協調立場，可惜無法達成廣泛共識。同時，美國四處推銷北京是實力和野心遠大於莫斯科的國際秩序修正主義挑戰者，然而西方集團將俄羅斯視為「威脅」，而將中國視為「挑戰」，在如何應對中國問題上，無法合力對北京形成足夠的威嚇力。

美方認為中國擬發表的「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」是兩面手法，暗指中方為俄羅斯提供軍事裝備，要制裁中企；視中方提出的全球安全治理倡議是為分化西方陣營的「陽謀」；北京、莫斯科、德黑蘭、北韓相互擁抱取暖，如果烏克蘭戰敗將為中國國家主席習近平武統台灣提供勇氣和動力，而中俄準盟友關係也將加大伊朗和北韓對抗美國和西方的底氣。

美國企圖結合西方壓制中俄「修正主義」路線，遊說歐盟主要國家合力讓中國在俄烏戰爭中明確站隊，否則應合作在中國邊界、南海建立軍事政治聯盟，在台灣問題上升級對抗，但顯然西方沒有共識 。

比如北溪事件就讓此次會議東道主的德國頗為尷尬，安全報告坦率點出沒有一個非洲或拉美國家加入對俄羅斯實施制裁的鬆散聯盟，顯示美國領導路線的威信遭到質疑；更因日前美國擊落中方氣象氣球風波讓王毅撿到槍，在會中嘲諷美國處理手法是匪夷所思和歇斯底里，批評美國站到自由貿易的對立面，「連巧取都沒有，只剩下豪奪」。

雖然布林肯在布王會中強調雙方保持外交對話和溝通管道暢通的重要性，重申美方不尋求與中國展開新冷戰，轉達美國總統拜登日後希望與中國國家主席習近平會面的意願；但關於氣球風波，以及向俄羅斯提供物資支援等爭議，雙方劍拔弩張，王毅更撂下狠話：「如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底。」

北京將布王會定位為是應美方要求的非正式會晤，王毅在會後走訪法、義、匈、俄等國，為中方政治解決烏克蘭危機打基礎，對美國強壓並未退讓，美方勢必繼續在南海和台海下重手敲打北京，繼續組織亞太版北約，繼續科技封鎖中國。美中對抗從東方打到西方、從經濟打到安全、從俄烏打到台海，不但沒有緩解，甚至逐步升級，不斷惡化的中美緊張局勢將造成更混亂的全球秩序。

國際貨幣基金組織估計，全球經濟的嚴重碎片化可能使全球國內生產總值GDP損失近7%，唯有美中合作才能終止動盪不安的局勢。問題是，美中何時才能掙脫出零合對抗的「修昔底德陷阱」？

（作者為資深媒體人）