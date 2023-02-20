總統蔡英文20日接見八大工商團體理事長，在低頭唸稿中，蔡英文唏哩呼嚕地說了一大堆不知所云的內容，除了包括「將推動產業和中小企業升級轉型」、做企業的最佳靠山等空洞的口號之外，對產業界最關心的核二2號機在3月除役後，電力缺口如何解決等非常現實的問題，政府將如何因應，蔡英文完全沒有觸及。

日前行政院副院長鄭文燦和農委會主委陳吉仲連袂視察賣場時，很開心地看見蛋架上滿滿的蛋。官員因而指出，目前雞蛋每日供應量足夠國人所需，沒有缺蛋問題。接著，民代貼出賣場雞蛋區貨架全空的照片，請鄭文燦和陳吉仲換個地方視察。

蛋荒再起，許多賣場都已祭出限購令，連部分速食業者都貼出「蛋」系列早餐產品暫停供應的公告，可見缺蛋問題確實十分嚴重，然而，鄭文燦和陳吉仲視察之處卻滿架子都是蛋，這究竟是怎麼一回事？相信民眾都了然於心。大官出巡，缺蛋的狀況早已全部排除了，鄭和陳當然看不到蛋架空空如也的糗狀。

同樣的，面對企業界對缺電的擔憂，蔡英文竟夸夸其談國發會2022年已經公布「淨零排放轉型路徑」，再加上今年年初通過《氣候變遷因應法》，顯示政府確實有推動「淨零碳排」的決心等。然而，她卻完全迴避核電歸零後，電力缺額要從哪裡來的問題。

如果電力規畫不周，推動零碳反而會加劇電力不足的困境。經濟部長王美花日前打包票保證，核二廠2號機將會按照法定役期在3月中旬左右停機。該機組發電量約占全台發電量的4%、將近80億度電；然而，王美花也同時坦承，大潭8號機將延遲併聯上線，面對屆時的電力差額，王美花表示會以水力發電補上。

然而，今年水情不佳，根本沒有這個條件。根據經濟部旱災災害緊急應變小組18日召開的第3次工作會報，由於水情嚴峻且中央氣象局預報未來一季降雨偏少的機率很高，因此，經濟部已決定，自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈，台南地區也將調整為減量供水橙燈，以逐步加大節水力道，並積極推動2023年穩定南部供水抗旱計畫等。

這個抗旱工作會報也是由王美花主持的，所以她不會不知道水情嚴峻的窘況，怎麼還會妄想以水力發電補足核二2號機除役後的發電電力缺額？王美花是真傻還是裝傻？

供電對民生和產業發展極為重要，身為主管能源和經濟的主管，王美花豈可如此兒戲，明明今年春、夏水力發電存在極大的變數，她怎可信口開河說要用水力發電補核電？實在是太不負責任了。

此外，究竟王美花有沒有向蔡英文如實報告水情和電力缺口的問題，好讓總統做為訂定相關決策的參考，還是只知秉承上意、附和蔡英文的非核家園，即使沒水、缺電的問題擺在眼前也不提醒？

陳吉仲帶鄭文燦看虛假的滿滿蛋架，王美花要用不存在的水力發電補核電，蔡政府的官員既沒有專業也沒有良心，有這種執政團隊，台灣真是苦矣。

（作者為資深媒體人）