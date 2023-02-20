前行政院發言人陳宗彥17日遭在野黨立委及媒體爆料，11年前曾涉嫌接受性招待、甚至協助酒店業者變更商業登記等，引發譁然。

陳宗彥當天下午還開記者會駁斥，但晚上就宣布請辭，上任僅18天，成為史上最短命的發言人，行政院政務委員羅秉成只好再出馬暫代發言人。陳宗彥是陳建仁新內閣上任不到3周時間裡，第2位下台的政務官。陳內閣出包率如此之高之快速，官箴實在令人憂心，而這麼脆弱的執政團隊能撐多久，外界也很難看好。

違法事實須查到底

儘管陳宗彥已經走人，然而，他所引發的風暴並未停歇。因為此案除了涉及陳宗彥個人的私德問題之外，更牽扯出台南地檢署在偵辦陳宗彥相關案件時有吃案的嫌疑，因為南檢當年以「查無具體不法事證」簽結，陳宗彥也強調當時未遭檢調約談及調查，因而揭發此案的立委認為檢方有包庇之嫌，律師界大老林坤賢也直批此案嚴重傷害司法，讓人痛心。

對此，法務部不得不連續兩天公開表示，將秉持「嚴正處理、即時回應、依法續查」等三大原則處理，並已責請台灣高等檢察署盡速了解原委，釐清外界疑義，以昭公信云云。

除了司法的後座力之外，陳宗彥案的政治效應也極為強大。首先當然是陳建仁內閣短時間內連續有兩人被迫去職，除涉黃的陳宗彥之外，前運安會主委楊宏智1周前遭媒體爆料，上班期間多次帶著妻子搭公務車到宜蘭訪友。楊宏智第一時間也極力否認，但難抵外界壓力，很快請辭獲准。此外，春節期間國安會處長耍官威、以特權闖關出國，且飆罵機場基層服務人員，經媒體披露後，也嚴重傷害內閣的整體形象。

楊宏智去職後受訪時仍強調，媒體相關報導皆非事實，他只是為了避免因為個人的事在立法院開議後失焦、造成行政團隊困擾，所以才請辭。言下之意他並不認為自己有什麼不對；陳宗彥事件爆發後，民進黨立委則出面要求「在野黨不要再炒作了」，一副「陳宗彥都下台了，這件事就不必再追究了」的鋸箭手腕，以為船過水無痕。

難道官員只要下台，其違法事實就可以一筆勾消了嗎？根據媒體的報導，楊宏智不但搭公務車處理私事，還涉嫌將私人花費報公帳，並且讓司機虛報加班費等，這些都涉及貪汙罪嫌，必須繼續調查，不是下台就沒事了。何況他至今仍死不認錯，給民眾的觀感極差。

脆弱內閣能撐多久

至於陳宗彥事件的後續發展，除了南檢是否有包庇，法務部必須盡速給外界一個交待之外，眾所周知，陳宗彥是副總統兼民進黨黨主席賴清德的嫡系子弟兵，而且他是在台南市府任職時出事，當時的台南市長正是賴清德，因此政壇盛傳，陳宗彥事件的爆料者其實是「項莊舞劍、意在沛公」，真正要修理的人是賴清德，否則為何陳宗彥擔任內政部次長時不爆，或是後來擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，同時也是「防疫五月天」的重要人物時不爆，偏偏就是他的「大老闆」賴清德大刀闊斧改革民進黨、甚至很可能成為民進黨2024總統候選人時被爆出11年前那麼不堪的醜事？

民進黨政治人物公開表示不認為陳宗彥一案與民進黨黨內的派系鬥爭有關，當然有其考量，問題是，早在2019年賴清德表示要參加2020總統黨內初選時，就曾公開向總統蔡英文求饒，請小英的網軍放過他，如此看來，賴清德遭英系「大刑伺候」，早已斑斑可考；何況陳宗彥案的爆料內容出現了監聽譯文、檢方簽呈等，什麼人能夠取得如此機密的資料，令人好奇。

另一方面，身為內閣之首，陳建仁連要求一個被迫下台的政務官閉嘴、不要再公開喊冤都做不到，這樣的行政長院長威信何在，要如何帶領團隊、指揮部屬？而品質這麼差的內閣當初又是如何胡亂拚湊出來的？

如果陳宗彥案確實是「賴蔡鬥」的序曲，可想而知，這個宮鬥劇不會停在這裡，民進黨內部的混亂恐怕會持續下去。這樣的執政黨要如何好好處理國事，又要如何因應台灣內外部日趨嚴峻的挑戰，實在讓人擔心。