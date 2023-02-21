英國金融時報日前報導，美國白宮近日將舉行華府與台灣高級官員會晤。這次會晤是在私下進行，以避免在兩岸緊張關係升級之際，北京做出憤怒的反應。這是美台為避免刺激中國大陸展開私下外交對話的一部分。

金融時報援引5位沒有披露的知情人士消息說，台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄將率領台灣代表團赴美，與白宮副國家安全顧問喬恩•芬納（Jon Finer）和副國務卿溫蒂•雪蔓（Wendy Sherman）會面。這也是美國防部副助理部長蔡斯2月17日來台訪問，以及矽谷出身的聯邦眾議員肯納19日率代表團來台商談經貿之後，台灣國安高層訪美的緊密行動。

美台高層互訪敏感的行為

從去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，導致大陸對台舉行大規模的圍島式軍演之後，美台高層互訪已經成為一項敏感的行為，所以多數消息都是透過媒體的放話測試，美台官方卻都不予證實。

儘管擔心北京的激烈反應，可能造成美中台關係擦槍走火。但是大陸的軍事威嚇行動越頻繁，當然也讓美台的軍事外交互動越緊密，尤其是今年下半年開始，台灣即將進入2024總統大選的氛圍，使得美台國安高層的走動也越加受到關注。

今年美台可能互訪最敏感的高層人員，主要是美國眾議院議長麥卡錫訪台，以及蔡英文總統可能訪美行程。麥卡錫來訪之所以會敏感，顯然是受到去年裴洛西訪台大陸軍事反應所造成的後果。所以，雖然美媒已經披露麥卡錫可能在4月10日來台訪問，但是美台雙方都不願意證實。

事實上，為了邀請麥卡錫訪台，立法院長游錫堃已經親自到美國私下邀請一次，台灣駐美代表蕭美琴也返台述職，順便規劃麥卡錫訪台行程，這些不公開的安排行動，麥卡錫訪台的敏感性可見一斑。如今外交部長吳釗燮又親自前往華府，必然也會面見麥卡錫洽談訪台事宜。

至於蔡英文是否訪美，以過去台灣卸任總統美國都會高度禮遇訪美，所以蔡英文下半年訪美應該也是板上釘釘的事，只是蔡英文又將如何訪美才能避免引發北京的高度反應呢？一般認為可能有兩種型式：一種是美國為了回饋蔡英文任期間採取完全親美的政策，所以可能邀請蔡英文到美國國會演講，以獎勵後繼者繼續採取親美政策。

另一種可能是依循李登輝訪美模式，讓蔡英文返回康乃爾大學演講。只是，不管是採取哪一種型式，在蔡英文還是堅持「兩岸互不隸屬」的情況下，她的訪美都可能引發兩岸的激情變化，這恐怕也需要顧立雄和吳釗燮兩位蔡英文的寵臣親自出馬協商。

美台軍售與軍事交流必須安排

另一方面，顧立雄畢竟是國安會秘書長，他的訪美也不可能只有例行性的行程。目前被公開的會面對象是白宮副國家安全顧芬納與副國務卿雪蔓，這兩位代表美方的高層會談，當然主要也會牽涉到美台軍購與軍事交流政策。

美台軍售跟美台高層互訪一樣敏感，但是在兩岸危機不斷升高的狀態下，美國倒是可以利用這種危機，不斷的把台灣武裝成「刺蝟」或「豪豬」，讓大陸的軍事行動知所進退。對美國而言，這也是一石二鳥的事，台灣可以當成守護美國西太平洋安全的前沿，也可軍售台灣，「造福」美國的軍工企業。

但是，過去美台軍售大多是由「美台國防工業會議」決定，這次顧立雄出馬應該是針對軍售政策問題必須擬定，以便若台灣政府有所更替，接任者也有一個政策規範可循。或者說，就是讓接任者必須執行蔡政府所定下的軍售政策。

其實，美中台的複雜性不僅如此，在傳出外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄將率團訪問華府，並與白宮官員進行閉門會談之時，美國在台協會主席也傳將由國安背景雄厚的，美國國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格接任，此舉雖然也象徵美國越來越重視台灣。但在此之際，中國外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議會面時也稱，「台灣是中國領土的一部分，現在今後也絕對不會成為一個國家」。

王毅的完整說法是，「台灣是中國領土的一部分，現在今後也絕對不會成為一個國家，要改變這個現狀的不是我們，而是台灣島內的台獨勢力」。這樣的聲明，顯示大陸仍然不可能容忍蔡英文政府「依美謀獨」，所以美台關係越緊密，官員互動越頻繁，台海危機就可能越接近，這是台灣不可不慎之處。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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