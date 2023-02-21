剛剛舉行的2023年慕尼黑歐安會，無疑是當前國際關係的焦點。出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅用中文演講，發表了題為《建設一個更加安全的世界》的主旨講話。歸納王毅的講話，有四個核心觀點（包括就中美關係和台灣問題答記者問）：

其一，呼籲建設一個更加安全的世界。喊話歐洲，「如果我們選擇對話與合作，陣營的對立就不會形成；如果我們選擇和平與穩定，新的冷戰就打不起來」。

其二，宣布中國政府將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」以及「全球安全倡議概念文件」。

其三，強調俄烏戰事「不能再繼續下去了」。王毅直接指出：「有些勢力」不想讓俄烏和談取得成功、不想讓戰爭很快停下來。話語的尺度，捏拿到「點到為止」，並未說明「有些勢力」所指為何。但王毅也丟下一句令人深思的話，指出在俄烏戰事與世界格局的關係上，他們（「這些勢力」）有自己的戰略目標。

其四，對近期中美民用氣象飛艇事件，王毅質疑：全世界那麼多氣球，難道美國要將它們全都擊落？毫不掩飾其揶揄之意（美國用響尾蛇導彈和F-22戰機擊落氣象飛艇後，世界軍迷們算了一下這次「非對稱戰」的帳，結論是中美之間的投入成本比，大約為1:800）。

王毅講話的內涵

王毅對中美關係做了正面表態，表示中國政府的立場是與美國保持公平的競爭關係，要求美方拿出誠意。

王毅還對國際社會闡述了中國政府對「台灣問題現狀」所持的立場。他強調：「台灣是中國領土的一部分，它在過去、現在和未來都不會是一個國家」。這是對美國定義的「反對單方面改變台海現狀」，做出的表態，對美國在介入台海問題上試圖「師出有名」，直接「封了頂」。

王毅指出：「違背一個中國原則、製造一中一台、兩個中國，無論做出什麼樣的包裝，都是對中國領土完整的嚴重侵犯，也是對台海和平的威脅」。「包裝」二字，把拜登政府「四不一沒有」，在中美關係中打「台灣牌」時「說話不算數」的行為，徹底說「透」了。這是在國際多邊場合，顯示中國的戰略主動性，在維護領土主權上，不會畏懼。

（歐安會期間，王毅與美國國務卿布林肯進行了非正式的單獨會見。美國國務院發布的資訊說：美方指出中國高空探測氣球進入美國領空，侵犯了美國主權和違反國際法，強調中國絕不能再發生這種不負責任的行為。布林肯警告說，如果中國向俄羅斯提供物質支援或協助系統性規避制裁行為，將會產生影響和後果。布林肯重申，美國不想與中國發生衝突，美國長期以來奉行的一個中國政策沒有改變，強調始終保持外交對話和暢通的溝通管道的重要性。同時，布林肯強調了維護台灣海峽和平與穩定的重要性。可以說，美國關注的重點是中俄關係）。

基於中美之間的戰略互信受到嚴重損害的事實，本文認為，當前局勢下，未來美台「戰略」關係的走向，是一個需要高度關注的問題。從法國、德國、義大利在歐安會之前與王毅的會見看，中國在俄烏戰爭問題上走出中立，主張停火，主張和談，主張回歸聯合國憲章宗旨和原則，提出建設一個更加安全的世界的最新表態，得到歐洲國家的部分認可。雖然目前的歐洲，還不能完全擺脫美國的影響，但歐安會前後，這些國家與中國的接近，意味著拜登精心組建的反華聯盟出現鬆動。對此，美國必然有所反應。並將折射到台海。

拜登政府的國家安全戰略，居於兩線作戰的主要缺陷，越來越突出，其選擇之一，就是在亞太地區強化軍事冒險主義政策，加強對中國訛詐的同時，又謀求對華政策上的「繼續套利」。於是，在台灣問題上打「軍事冒險牌」，在美台「戰略」關係上「做文章」，就成為合理的「遮羞布」。通過對外事務，顯示拜登政府的強硬，同時應對國內政治中，「世代更替」的壓力（拜登已先行一步，2月20日，突然飛抵基輔，承諾對烏克蘭提供5億美元）。

台媒的反應，相當複雜。從報導看，各媒體主要聚焦於「北京將發表關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，「俄烏雙方經歷多次談判沒有善果」，王毅講話指出「有些勢力不想讓談判成功，不想讓戰爭停下來」、「美國擊落大陸飛艇事件」、拜登表態「不會對中國道歉」等議題。回避王毅演講所指出的，「這些勢力」對俄烏戰爭，有他們自己的戰略考慮」這一關鍵點。可見問題的敏感，「此地無銀三百兩」，也是不得已。

美台戰略關係解讀

何謂美台「戰略」關係？2022年民進黨當局對此做了最清楚的演繹，這就是「逼大陸軍事出手」，為攪動台海安全格局效力，與美勾連，隨美起舞。同時，任由美國加強對台灣的軍事與政治控制。

這主要沿兩條線展開，一是俄烏戰事，聽憑美國將烏克蘭危機與台灣問題混為一談，推出「武力護台」，「抗中、反中」。二是加快台灣軍事化。從購武、增加軍費預算、埋雷、到延長兵役，不是「避戰」，而是「求戰」。

裴洛西「訪台」，民進黨的軍事冒險發展到「登峰造極」。然而，台海格局幷沒有向著美國與民進黨期待的方向演變。「九合一」慘敗，民進黨好像也「沒有反省的壓力」。台灣呈現分裂主義在增強，和平的力量也在增強的格局。

現在美國擺出的姿態是，一旦從俄烏戰爭脫身，將立即加強推進其「太平洋威懾計畫」。美軍將沿日本、台灣地區、菲律賓等「第一島鏈」，對中國進行挑釁與軍事冒險。民進黨當局的反應是：剛剛做出主張兩岸對話的姿態，在歐安會召開的前一天，又低調接待美國國防部副助理部長蔡斯「訪台」，接待隨後來訪的美國國會眾議員。此外，下周總統府「安全會議秘書長」顧立雄與「外長」吳釗燮，將訪問設在美國的AIT總部。

這些前後矛盾的舉動，是什麼警示？是鼓勵大陸加強軍事鬥爭準備，還是要兩岸老百姓呼籲早日「遏獨」？

民進黨與美國的勾連，朝著增強台灣問題軍事風險性的方向發展。美國對「戰略」格局的考慮，無疑將影響島內民眾對統一的預期，影響中國大陸對實現統一的意願進行的評估，影響兩岸關係的和平發展進程。對美台「戰略」關係的走向，不可不察。對民進黨在台灣問題上扮演的角色，不可不防。

維護主權，就是實力的體現，也許，這是對慕尼黑歐安會王毅講話最恰當的解讀。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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