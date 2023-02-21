1997年下半年，我奉命外派前往江蘇蘇州工作。在接受過蔣氏政權冷戰時期的反共洗腦教育約30年後，首次踏上了祖國的大地。而自伍子胥輔佐吳王選址建城以來，富含2500多年文明底蘊的古城蘇州，對我而言是如此的期待和新鮮，等待我的好奇心去發掘和領略！

是年隆冬，在蘇州市區十全街經營古玩工藝品有成，且和我們來自台灣外派同事極為熟稔的余老闆，因家族中的晚輩結婚，向我們商借公司用車桑塔納（Santana）轎車暨駕駛一晚。我們一致推派在台北桃園市區馬路「橫行」多年，駕駛技術高超的品管部經理張兄為指定司機，搭載余老闆和包含我在內的另外3名同事，在黃昏時分，朝蘇州市西部郊區的東渚方向進發。

一路上的路況變化，正代表了蘇州這座工商業新興城市在現代化和古樸味之間「30年」的差距，我們由蘇州市中心繁華亮麗的四線道，過度到市郊的普通雙線幹道，最末一段卻是行進在無水泥或柏油路面，且無照明設施的農村鄉間單線泥土路上。臨到底還要穿越一座兩側沒有護欄，橋寬約與車子輪距相當的水泥「危橋」，所幸指定駕駛張兄藝高人膽大，視這些挑戰為小菜一碟，我們在太陽下山後的當口抵達了新娘家的聚落，那是一排瀕臨小溪的典型江南農舍。

接下來的行程是張兄載送整裝待發的新娘、數位女方親人、和余老闆，乘車前往不遠處的新郎家先行會合。我們則在女方親友的簇擁下，一群人老少雜沓輕鬆漫步朝向新郎家前進。不過一旦遠離了新娘家的聚落，那就像是脫離文明世界一般，置身於近乎伸手不見五指，除了月光引路，完全沒有人為「光害」影響的黑暗世界，只剩下人聲鼎沸的「吳儂軟語」，還推移著我們大隊人馬往目的地進發。這讓我想起1980年代某日，恰值哈雷彗星的運行軌道最接近地球的時分，母親領著弟弟和我在周六當晚10點，前往母親所服務的學校搭上了教職員工的遊覽包車，前往台灣島最南端墾丁國家公園的大草原上，硬是要尋覓一處沒有光害的最佳處所賞「星」，看來這太湖之濱的東渚鄉間在20多年前，還算是一處可以優先考慮的無光害地點。

步行抵達位於另一處聚落的新郎家不久，大夥兒一坐定，好酒好菜就一一上桌，撫慰眾人飢腸轆轆的五臟廟。我們在新郎家的大廳內的方桌上用餐，隔鄰的廳堂也擺設了許多方桌長凳充作臨時餐廳之用，好容納一下湧來的眾多賓客。當時每8人圍繞一張方桌的四邊用膳，佳餚多以中碗或少許大碗盛裝，礙於方桌面積有限，盛菜器皿只好向「空中」發展，每桌都疊架到3層之高，可見江南水鄉之富庶。再者，我們所坐的長凳實際上長度有限，只能約略容納兩位成人罷了，且縱面更為狹窄，它的寬度恰是我張開手掌的拇指到小指的間距，約莫20公分出頭的光景，這讓我回憶服兵役之初在新兵訓練中心的大餐廳內，每回用餐時教育班長嚴格要求新兵必須背桿打直，臀部只能坐在長板凳上的1/3處，如果此時沿用這套軍事訓練標準，屁股就有滑落到地面之慮了！

酒足飯飽之際，司儀把今日的喜慶活動帶入了壓軸重頭戲。左右人員把主桌上的碗筷菜渣移除騰空，搬來一隻挺深的大盆子置於主桌正中央。司儀手中拿著一份已經事先謄寫好的名單（應為親友名單），逐一報名，並宣佈在表單上各人已經應許的禮金數額。而被司儀叫喚到的親友，需要穿越人群，趨前來到主桌，將等量的許諾禮金數額，在眾目睽睽之下投入大盆之中，這種透明直接、簡單粗獷的作法，倒讓我大開眼界！猶記得其中最大的一份贈禮是2000元人民幣，待司儀宣布某人名諱及兩千元的金額後，在繼之而起的驚歎聲中，只見某位男士上前將手臂伸到大盆之上，待手掌一鬆，20張百元大鈔如天女散花般飄入盆中，可謂精彩絕倫！周圍的觀眾也隨著每個單位（每人、每對夫婦、或每個家庭） 提供的不同金額的彩禮，喝彩聲此起彼落，渲染力十足，著實炒熱了嚴冬長夜的室內溫度！

壓軸戲結束以後，來自新娘一方的「大軍」開始打道回府，我們也趁機離席和余老闆一行登上了轎車，準備返回蘇州市區，至於當年有沒有「鬧婚」、「過五關斬六將」等的戲碼，我們既未參與也不懂蘇州話，故也就不得而知了！

不料兩年之後，當我簽字接受了美國加州矽谷某電子公司的工作邀約，只需等待美國政府的H-1工作簽證核發，和到台北AIT（美國在台協會）面試即可赴美成行。我於是趕忙商請原籍蘇州的太座，在3周內緊急張羅了一場我們自己的婚禮。不過這場同在蘇州冬季的西式婚宴，擴音器內播放的輕音樂、事先準備的西裝禮服、和飯廳服務員專業有序的上下菜節奏等，一切「照表操課」步調順遂，所以流程中我除了對太座秀美端莊的容顏，和她遠自武漢而來的大舅舅主持致辭之外，反倒沒有其他較深刻的印象，只記得藉著敬酒被灌醉的窘狀，反而幫了我忙裡偷閒小憩片刻，致酒醒後精神百倍，也就毋負良夜春宵了！而昔時東渚的古樸婚禮，連太座也未聞這種「簡單粗獷」的豪邁，反而不時會回到我的視野中，只可惜農村城市化和思潮西方化的現代蘇州，在今日也大概難尋23年前的場景了！