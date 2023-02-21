初見台灣梅花協會副會長、苗栗縣「鬍鬚梅園」園主李錦昌，方面大臉，蓄著花白絡腮鬍，不負「鬍鬚李」之名。

今年84歲的李錦昌，在台灣省苗栗縣創辦梅園40餘年，被譽為「台灣梅王」。當地人親切稱他為「鬍鬚李」，梅園也因而得名「鬍鬚梅園」。

19日，第十八屆中國梅花蠟梅展覽會期間，浙江省湖州市長興縣東方梅園內，李錦昌與3年未見的老友煮酒賞梅。他說：「與摯友多年不見，不但毫無隔閡，反而更顯親近。」

說起植梅，李錦昌稱與國畫大師張大千有些淵源。

「苗栗被譽為台灣的『世外桃源』，據說張大千有次慕名而來卻尋梅未果。聽說這件事後，我就投身植梅事業。」此後數十年，李錦昌癡情於種植梅花，走南闖北尋覓優良品種。

如今，李錦昌已相繼培植出40多個梅花品種，各種梅樹2000多株。「鬍鬚梅園」也成為苗栗的賞梅勝地。

李錦昌說，梅花不僅改變了他的生活，也改變了他的性格。植梅過程中，他學會了堅強和謙虛。

「俗話說『梅開五福』，梅花不僅花色美麗，而且有很強的生命力，有著堅韌不拔的精神。」李錦昌幼時家中貧苦，為了生存幹過不少苦力，他說，「看到梅花在寒冬凜然綻放，我對生活的態度由此改觀」。

李錦昌愛梅，更樂於推廣梅花，弘揚「梅花精神」。他除了在「鬍鬚梅園」接待來自大陸的梅友外，還遠赴大陸各地廣植梅花，廣西、湖北、北京、上海、浙江等地都有他的足跡。

每到一地，李錦昌都能交上三兩摯友，傳授植梅技術時也常把一句話掛在嘴邊，「植梅，不僅要植梅於土，更要植梅於心」。

「做人要像梅花一樣，有傲骨但不能有傲氣；要學習梅花堅韌不拔、高潔獨立的品格，弘揚崇清尚潔的中華傳統美德。」李錦昌說，梅花不懼嚴寒、傲然挺立，體現了自強不息、不屈不撓的中華民族精神。

李錦昌與長興東方梅園董事長吳曉紅結緣，也正始於後者身上的「梅花精神」。

「當時聽說吳董救下了萬棵被淘汰的青梅老樹，歷盡萬難最終把『果梅』嫁接成觀賞『紅梅』，了不起。」在李錦昌看來，吳曉紅不懼困難、勇往直前的品質，是「梅花精神」的最佳體現。

10餘年來，李錦昌來到長興不下10次，與吳曉紅探討植梅技巧與心得。他盤算著將「鬍鬚梅園」轉讓，最放心不下其中幾株老梅樹，希望能將其遷移大陸，在這片土地上繼續生長。

「我希望能把代表中華民族的『梅花精神』常植於每位同胞心中，以梅文化為紐帶，將兩岸骨肉情誼聯結在一起，為梅花事業、兩岸交流牽線搭橋，早日實現中華民族偉大復興。」李錦昌說。（施紫楠）

（本文來源：中新網）