政府擬編列3年200億預算，在全台3大生活圈推動交通月票。

擬納入交通月票優惠的基隆通勤族表示，未來基隆通勤族省很大。有人樂觀推估，1200交通月票若能推動，至少能增加5%至10%的大眾通勤運輸量，搭車的人變多，道路壅塞情況會減輕，對所有通勤族都是福音。此說，見樹不見林。

以近日基隆到南港的國道客運9026換手經營後爆發的爭議為例。9026原由大都會和首都客運聯營，時間長達13年。卻因乘客持續增加，物價持續上漲、票價長期不動如山而告不支倒地。

9026換手經營後，因新經營者擁有的車輛數無法滿足乘客和調度的需求，導致尖峰時刻沿線乘客搭不上車，夜間下班時，又因班車間距過長，乘客大排長龍。即使1200交通月票付諸實施，9026車輛不足，甚或招不到合格司機時，又如何承接多出來的5%到10%的大眾運輸量？當通勤族看得到「好康」的交通月票，卻吃不到時，心生怨懟，也只能回頭借助私家車通勤了，道路壅塞，只會更糟不會更好。

基隆如此，其他中南部大眾運輸系統發展落後的各縣市，別說通勤族無感，當民眾望梅卻不止渴的時候，民怨就將大爆發！所謂三年編列200億預算「支撐」交通月票，充其量只是用200億來補貼業者在月票上的減免，既不能改變大眾運輸系統的結構和不足，也無助於客運業者添購車輛、汰舊換新。此種政策，畫餅充飢，騙選票而已！

雙北1280月票之所以能順利推動，關鍵在於雙北條件具備，且擁有相當健全的大眾運輸系統。條件不具備，試圖用補貼政策來解決交通問題，注定徒勞無功！

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