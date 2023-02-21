徐巧芯挑戰費鴻泰，至今仍是新聞的熱門焦點，而徐巧芯和費鴻泰各自的情況，某種程度也是國民黨的當前縮影，凸顯了國民黨人盡皆知的弱項與困境。

徐巧芯因為口才便給、外型清新而始終獲得鎂光燈關注，而認真於尋找議題、創造話題，也讓徐巧芯占據媒體版面。從許多面向看，徐巧芯並不同於羅智強、游淑慧、張斯綱、徐弘庭等議員，是個鶴立雞群又極具個人特色的民代。

立委不同於議員的是所涉的議題，許多是國家層次的領域，但徐巧芯過往在諸多重大事件上，並未針對真正重要的全國性議題有較為明顯的觀點，因此對徐巧芯的印象多半流於瑣碎，諸如追打敵對政黨的八卦或與立場不同的側翼針鋒相對等。

然而，讓民眾感覺到在重大議題上缺乏個人明確的立場和觀點，甚至是缺席，刻意迴避重大爭議事件，卻並不是徐巧芯的個人問題，幾乎所有國民黨立委和議員都存在一樣的問題。儘管如此，徐巧芯正因為在許多話題上勇於批評民進黨，而且能不致流於譁眾取寵，因此才能受到肯定。

即使是世代交替，又或比較其他國民黨立委的表現，費鴻泰絕對不是最該被淘汰的人。不僅如此，費鴻泰在不少議題上對民進黨表達抗議，在立法院對行政部會首長的質詢突出，經常被報導；就政論節目的曝光而言，更因趙少康的少康戰情室獲得媒體露出的機會。

對費鴻泰而言，或許面對徐巧芯的挑戰也極為尷尬。徐巧芯的年輕和活蹦亂跳，剛好凸顯費鴻泰的年長和缺乏活力；然而，問題恐怕不在費鴻泰年紀老邁，年紀從來不是問題的根本，問題是國民黨獨特的政治生態。相較於民進黨，國民黨更缺乏內部競爭的制度，老民代也讓人感覺怠惰慵懶。形式上從佔據議場到批評民進黨即使都做過，卻幾乎無法獲得民眾肯定讚賞。

在徐巧芯與費鴻泰的交鋒過程，雖說徐巧芯以既有的高聲量始終完全輾壓費鴻泰，也使得費鴻泰顯得極為被動。但徐巧芯在競爭初期，也因差點快把批評民進黨的樣態套用在同黨的費鴻泰身上，而逐漸引起非議，並使徐巧芯的形象略為朝負面發展。但這種趨向很快隨著秦慧珠的登場而轉變。

秦慧珠和徐巧芯是同一選區，當然是競爭對手，在徐巧芯的積極表態下，秦慧珠失去當立委的可能性。但秦慧珠作為資深議員對徐巧芯的批評反制，反而使徐巧芯對世代交替的訴求及挑戰過時的傳統權威，變得更有正當性更加具體。徐巧芯在邁向立委的道路上，如果能靜下心多思考，未來也會更令人期待。

然而整個問題還是凸顯國民黨中央的無能，不能制定出一套世代交替的制度，也沒有一套新陳代謝的辦法，而黨主席在黨員互打時一句話也不吭，才是匪夷所思。世代交替不僅是政黨的常態，也是生存發展的關鍵，國民黨就這麼難嗎？

（作者為財團法人民意調查文教基金會祕書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※