外傳國民黨中央「構想」在3月8日中常會通過黨內提名辦法中納「大局條款」，只要初選競爭者都有實力勝選，將提現任或不具民選公職身分者。此舉引起輿論爭議，尤其對於保護現任者、卡更上一層樓的落跑者的影響巨大，包括：侯友宜、徐巧芯等人。黨中央所謂的「大局條款」，適足以說明長久以來，國民黨在「保護大傘」下的積弱不振，究竟是「大局」？還是「小器」？

國民黨初選最為人詬病就是充滿保護現任者色彩，而不是對於所有參選者，一律在起跑點的公平機制。美其名說是協調優先、民調輔助參考，避免黨內互打、分裂。但是，難道其他政黨公平初選就有分裂的情況嗎？2018年民進黨台北市議員提名初選，菜鳥陳怡君刷下資深議員黃向群，君子之爭沒有分裂啊，哪裡需要像國民黨「N+1」來保護現任者？

事實上規則愈簡單愈公平才是「識大局」，現任者年紀大、落跑者觀感不好，過得了初選也過不了競選對手的挑戰，落跑的徐巧芯與年紀不小的費鴻泰，不會天真的認為民進黨對手不會拿出來攻擊吧，所以，國民黨中央「識大局」就不該橫加「保護」條款。

換言之，費鴻泰如果過不了年輕的徐巧芯這一關，難道過得了民進黨那一關？同樣的，落跑的徐巧芯如果過不了費鴻泰這一關，也闖不過民進黨那一關。限制市議員挑戰立委，那落選立委能否回頭擠壓市議員？李彥秀立委落選後沒有公職，回頭參選市議員，要不要問問選區市議員作何感想？「識大局」嗎？

國民黨自詡是泱泱大黨應開大門走大路，無須為特定人修改公平的遊戲規則才是正辦。反倒是同舟計畫和黨紀處分扞格不入，該怎麼合理解釋公平性和分裂危機，這才是大麻煩。蔡正元話說的重，別把國民黨當作「公共廁所」玩！

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