中國國民黨副主席夏立言一行2月8日至17日赴中國大陸訪問，期間會見了中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤以及各省市的書記，建立了兩岸溝通、對話與交流的管道，真正落實了朱立倫主席所揭櫫的「交流取代交惡，對話取代對抗」的政策，實實在在為兩岸和平發展貢獻一份心力。

反觀民主進步黨呢？在2016、2020年兩度執政後，由於堅決不承認「九二共識」，再加上未中止「台獨黨綱」，被中國大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，使得雙方關係持續惡化，包括兩岸海基、海協兩會協商中斷，中國大陸停止居民來台「個人遊」（台灣稱為「自由行」）、暫停學生來台就讀等。

除此之外，也由於兩岸關係惡化，雙方在國際場域進行鬥爭，導致台灣喪失8個邦交國，同時也無法參加「世界衛生大會」（WHA）、以及「國際民航組織」（ICAO）與「國際刑警組織」（Interpol）所舉辦的活動。

尤有甚者，這幾年中國大陸經常派遣機艦在台灣附近海域通過，其主要目的就是要以武力嚇阻「台獨」與外部勢力干涉，導致兩岸關係處於緊張局面，在2021年5月號經濟學人雜誌稱「台灣是世界上最危險的地方」，人民生活在戰爭恐懼陰影之下。

縱使兩岸在如此緊張情勢下，民進黨仍然只會說，完全沒有看見緩和兩岸關係的努力。舉其犖犖大者：蔡英文總統在去（111）年國慶大典上說：「我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復，兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海的緊張情勢。」

而陸委會主委邱太三則在今（112）年2月海基會舉辦大陸台商聯誼活動時表示「願意在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」、「在疫情可控前提下，逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海的緊張情勢。」

實際上呢？民進黨政府迄今不承認「九二共識」，又找不到兩岸政治互信基礎，怎麼去找到「維持台海和平穩定的方法」！小三通只准許設籍金馬民眾可以通行，廣大台商卻被禁止，完全忽視絕大多數台商權益；而大陸提出增加16個航點，希望能提供台商往返兩岸的便捷方式，民進黨政府迄今沒有回應！

更令人氣憤的是，民進黨政府開放全世界人民來台觀光旅遊，包括港澳民眾在內，就是不開放大陸人士來台，這種作法怎麼能「逐步恢復，兩岸人民之間健康有序的交流」！凡此種種皆是民進黨在主動破壞兩岸關係，真是說一套，做一套。

反觀國民黨夏副主席此行，關懷在大陸的台商、台幹、台生、台眷、台胞，協助他們在大陸投資經營、就業、就學，以及生活所遇到的各項問題。反映台灣農漁產品及中小企業產業輸出大陸所遇到的困難，希望能儘早得到妥善解決，這才是真正在促進兩岸人民健康有序的交流。

兩岸自1987年展開交流，大陸已成為台灣最大貿易夥伴、最大對外投資地與人民出外旅遊最多的地區，兩岸和平穩定、繁榮發展，人民生活在安居樂業之中，是絕大多數台灣人民的心願，國民黨夏副主席一行是真正在落實這個理念，而民進黨只會說，根本沒有具體作為。

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

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