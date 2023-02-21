企業界周一拜會蔡總統，供電問題還是重點，蔡總統說經濟部保證不缺電，經濟部長王美花則說，核二廠2號機除役後機組的調配都準備好了，不會有缺電問題。其實，他們都是信口開河、隨便說說而已。

企業界認為再生能源不能充裕又穩定地供電，核電有使用必要，還舉國外擴大使用核電為例。但蔡總統一句「在經濟部掌控之下，不會缺電」就頂回去；王美花則對3月中旬核二廠2號機除役後的供電調度說，「都安排好了，水力發電調度也都處理好了，不會有缺電問題。」

蔡總統好像完全忘了「在經濟部掌控下」，台灣曾發生過幾次全台大停電，還有備轉容量長期亮紅燈、拉警報的慘況；而且「在經濟部掌控下」要不缺電的唯一方式，就是拚命增加火電，「燒好燒滿」的結果是民眾都「用肺發電」。蔡總統似乎對台灣的能源實況完全在狀況外，對中南部民眾受空汙毒害的痛苦缺乏同理心。

王美花說的「安排好了」，更是糊弄蔡總統，也糊弄了全國老百姓，實情則是「尷尬」到極點。因為她口中準備好調度的水力發電，馬上打臉她的話。今年中南部水情不佳，除非接著很幸運地來了幾場豪雨，補充乾渴的水庫，否則未來幾個月想靠水力發電撐場面，根本是緣木求魚。

蔡英文兩任總統任期對台灣帶來的最大傷害，一個是錯誤的能源政策，讓台灣未來要長期面對缺電、電價飆高、空汙惡化等交纏的惡果；另一個就是兩岸關係的惡化，把台灣推入戰爭風險中，兩者同樣是禍遺子孫的政策。而像王美花這些政務官只會糊弄老闆，難道沒有責任嗎？