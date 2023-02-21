最近，我碰到兩件小事，卻讓我感覺對民心影響很大，大到可以決定明年總統大選的結果，然而蔡英文和民進黨卻渾然不覺。

第一件事情是台灣PCR的費用。最近大陸開放入境不用隔離，一開始還要求48小時內PCR陰性證明，但最近是否連證明都不需要？有點不太明確。問題是，有誰敢不做呢？萬一需要卻拿不出來，甚至連登機都不行，所以，絕大部分的人只能乖乖地去做。每一個人都要繳台幣4500元。1天只做半小時，大約有100個人做，工作人員說，前一陣子每天都有幾百個人排隊。

到了登機那一天，才發現並不需要出示PCR證明，只要求我們填線上健康申報表。當入境廈門時，也沒有要求出示PCR證明，只是把申報表QR掃描一下。簡單說，那4500元完全白花。

大陸政策的改變，台灣這邊不清楚，責任不完全在台灣。但一次PCR要收4500元，確實是假裝不知道的一大誘因。100個人1天就可以收入45萬元，1個月25個工作天就有1125萬元。不只是去大陸，打高端疫苗的100萬台灣人，如果要去日本沒時間補打3劑國際疫苗，也只能花錢做PCR。如此，醫院的收益更可觀，而且這只是一家醫院，全台灣的醫院加起來收益必然是天文數字。這些龐大的醫療收益進了哪些人的口袋？

大陸的PCR檢測，醫院只收16元人民幣，不到100元台幣。當然，民進黨政府會說大陸這個隱瞞、那個假的。那就拿新加坡的例子來比較吧！新加坡的國民收入是台灣的兩倍以上，但PCR只要78元新加坡幣，約1800元台幣，低於台灣收費的一半。再加上之前的高端疫苗，二期試驗都還沒有完成，蔡政府就急著讓它通過，而且為了騰出時間給高端，還刻意阻擋民間自行進口捐獻的合格國際疫苗，造成不少確診者因無法事先打合格疫苗，而不幸喪生。

最後蔡政府採購了500萬劑高端疫苗，有約100萬台灣人聽蔡政府的話接種高端，由於絕大部分國家不接受高端，等於是白挨針。加上其他國際合格的疫苗陸續進來，再也沒有人選擇打高端，一大堆過期的疫苗全部報廢。從高端弊案到PCR4500元收費，可以看出蔡政府執政下，背後有一個龐大的醫療利益集團，枉顧生命和吃錢到恐怖的程度。

第二件事就是蔡政府收稅的問題。去年我們有一筆收入必須用電子發票報稅，由於過去沒做過，同仁忽略了。這筆收入的稅金並不大，大約只有1萬多台幣。國稅局要我們補繳，而且還要繳一筆數字相當的罰款。這是一項新的運作，應該有一定的緩衝說明，國稅局也知道當事人並非刻意逃稅，但還是官僚十足，強迫我們交罰款。這件事也讓我認識到，蔡政府得意洋洋的超徵稅收，其實是非常嚴苛政策下的產物，到處挑毛病強收錢。

以上這兩件事情都是蔡政府向民間搜刮錢財的苛政，蔡英文自己可能不痛不癢，但百姓們點滴在心頭，痛恨到極點。

我幾乎可以斷言，明年總統大選的結果已經確定了，因為這是每一個人真實生活上的切身感受。民進黨的人選、國民黨初選的紛爭等等，都不會是決定性的議題，因為對民進黨政府搜刮民財的痛恨，超過了一切技術性的缺失。最後，選民們會自動進行選票的調整，不管各方的組合如何，選票的移動會朝向一個必然的目標，就是要保證民進黨下台。

（作者為資深媒體人）