前行政院發言人陳宗彥因11年前涉及接受性招待案黯然下台，但相關案件卻如滾雪球般愈滾愈大，涉及司法的疑點仍待調查，但從中央到地方執政，從民代到檢調，在陰暗角落的藏汙納垢，恐怕這只是冰山的一角。

去年九合一選舉民進黨大敗，除了一干大咖捲入「論文門」外，黨內黑金鬼影幢幢是最大元凶。賴清德接下黨主席，剛過完農曆年就接連射出「改革三箭」，先解決台南黑金、黃承國黑道和林智堅「論文門」三大路障，緊接著周三將召開中常會，要討論2024年總統和立委黨內提名時程。

此時爆出陳宗彥案，讓人很難不跟政治和派系鬥爭做聯想，此案涉及的疑點眾多，卻也從中窺見問題重重。

首先是案件發生的地點又是在台南。去年九合一大選前，台南先是有民進黨中執委郭再欽涉及爐渣案，公司被人開槍，同天市議員服務處也遭人開衝鋒槍射擊，兩案共開88槍，震驚社會。但88槍擊案至今未破，外傳其中涉及龐大光電利益，黑金橫流在政壇和檢調之間。 隨後又在去年12月25日發生台南市議長選舉賄選疑雲，當選正副議長的民進黨籍邱莉莉、林志展等人因涉賄遭檢調搜索偵辦。此次被爆出的陳宗彥性招待案，雖然是11年前的舊案，卻捅出馬蜂窩，檢方遭質疑吃案，還扯出當時另監聽前主任檢察官和檢察官吃花酒，顯然台南政壇和檢調的髒汙並非一朝一夕，而是存在已久。

其次是陳宗彥案被爆料的時間，正值民進黨即將啟動總統和立委提名之前。儘管民進黨質疑此案是藍營故意拿來打擊新內閣的，但明眼人都知道，藍營要打民進黨，最好的時間點是在去年九合一選前，不然就是在立委和總統大選前，會選在此時爆料，民進黨派系內鬥的可能性更高。

早在陳宗彥入閣前，黨內人士提供的資料就指稱陳是賴系人馬。陳宗彥確實當過賴清德市府團隊的新聞處長，但2013年就已離開，之後到內政部當次長，還擔任疫情指揮中心副指揮官，反而跟英系走得更近。就如同資深媒體人楊憲宏所說，現在講陳宗彥是賴的人馬，是有人刻意在操弄。

至於操弄的目的又是什麼？雖然楊憲宏認為，是未來的台南市長選舉提前發燒，但距離2026地方選舉還有將近4年，恐怕眼前的總統和立委黨內提名才是真正的導火線。

也因為怕打到自己人，此次綠營網軍和側翼全都選擇噤聲，但派系競爭對於執政黨而言絕對是好事，只有如此，才能發覺外人看不到的陰暗角落，進一步掃除髒汙。

此案揭開執政團隊和檢調藏汙納垢的面紗，也凸顯民進黨要改革，單靠賴清德射出的三箭遠遠不夠，只有行政部門配合檢調重啟調查，才能真正找出真相，也才能讓未來有意進公門或參選的人心生警惕─別以為做錯事只要站對邊就能掩蓋過去，除非認錯，否則隨時都可能讓你跌落政壇。