去年8月飛了一趟好久沒機會去的夏威夷，不是度假，連海灘都沒踏上，而是待在旅館會議室裡參加「太平洋論壇」智庫受美國政府委託舉辦的第二屆「美台嚇阻與防衛對話」。會議期間主辦單位利用午餐時間，分享一個進行中的研究計畫：「台灣淪陷後的世局」。

前身是研究核武著名的「曼哈頓區」計畫，美國國防部「防衛威脅降低署」（DTRA）是夏威夷會議與研究計畫的贊助者，也是去年夏天在美國華府「戰略暨國際研究中心」（CSIS）有關台海戰爭系列兵棋推演的贊助者。

台灣淪陷後？如此震撼的研究報告已在上個月正式出版。該報告選定兩個假設情境：中共武力犯台，1、台灣因無外援而淪陷；2、雖然外國介入但仍然淪陷，並基於此，邀集專家分別從美國、澳洲、日本、韓國、印度、歐洲6個不同角度，分析台灣淪陷後對各國所造成的影響，並做出11項政策建議。

除了美國專家認為美軍介入台海戰事與否，可能導引出不同的結果，大部分的專家都認為，無論是否介入，只要最終結果是台灣淪陷，對於本國或是國際權力結構都會產生重大的影響。

報告的綜合要點包括：一、美國的世紀領袖地位及影響力將趨式微；二、盟國對於美國安全承諾的信心將會大打折扣；三、美國領導的聯盟體系將會動搖；四、各國將會採取「自求多福」的政策，調整對中政策或考慮發展核武；五、區域和全球的產業鏈遭到重創；六、因此美國與盟國必須以「預防勝於治療」的角度，思考強化盟邦合作，共同避免或勸阻中國大陸對台動武；七、美國加倍向盟邦及夥伴提供安全援助；八、積極進行外交努力，加強核武威懾能力並同步防止核擴散。

美國研究報告的標題，確實嚇人。前年第一屆「美台嚇阻與防衛對話」會議中，當美國前政府資深官員建議，應針對台灣淪陷後的局勢發展，進行若干兵棋推演時，即有人提醒此一構想可能打擊台灣的士氣，反而容易引發不必要的誤會緊張。後來以研究報告的形式為之，所呈現的研究發現與政策建議，就相對平穩。

即便如此，我們仍須就美國政府，尤其是國防部贊助此研究的動機，進行認真思考。首先，「台灣淪陷」為何會成為美國亟欲探討的課題？真的是北京必然對台動武，兩岸必有一戰？或是美國認定台灣軍隊扛不住、美國軍隊幫不了？因此美國已經開始「最壞打算」的預想，抑或是相反地寄望藉由研究案或兵棋推演，找尋避免台灣淪陷的「預防性外交」，進而「不戰為勝」。

其次，美國系列台海危機兵棋推演，多以「開戰日想定」（D-day scenario）開始，在國內人士總是不經思考地轉述若干老外「中國對台不是會不會打，而是什麼時候打」說法的情況下，我們是否在潛意識裡，反而接受了另類的「認知戰」，莫名地自己走上「想像中」台海必有一戰的「失速列車」？

再次，我們要如何看待「台灣淪陷後」的假設命題？我們如果要避免「台灣淪陷後」成為美國或國際友人的思考主軸，應該就要有以「台灣安全利益優先」的基本立場，要有別人想讓我們打，但我們有讓台海打不起來的主動作為，更不能有「備戰忙自己建軍」與「避戰靠別人對話」的不平衡且不負責任的思考。

雖然台灣似乎無可避免地被捲入美中戰略競爭，兩強也使盡全力爭奪對台灣命運的主動權與主導權，但是我們最大的利益仍然是避免台灣淪於戰火，將「台灣淪陷後」轉變為「台灣可避戰」的思維，將外國偏好的「開戰日想定」轉變為「聯盟避戰想定」的兵棋推演。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）