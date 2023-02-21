在美國總統拜登突襲造訪烏克蘭的隔日，中國大陸外交部21日發布《全球安全倡議概念文件》（以下簡稱《文件》），闡述其對於當前國際政治環境的立場及區域安全倡議的整體看法，其中也指出「支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機」。這也是中國大陸繼發表《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告後，再對當前全球局勢表達中國的立場，和美國較勁的意味濃厚。

隨著俄烏戰爭即將滿1周年，此刻似乎已成為「無冷戰之名，卻有冷戰之實」的歷史轉捩點，國際政治局勢已逐漸走向中美兩極對抗的態勢。

按中共中央外事辦主任王毅的說法，上述文件是中共領導人習近平希望「能為解決全球安全難題提供更系統的思路、更可行的舉措。」

北京先是批評「美國的霸權霸道霸凌」，隨後公布《文件》，最主要的目的是表達中國大陸對國際政治局勢的看法並提出解方。

《文件》代表中國全面性的安全觀，希冀在遵守《聯合國憲章》的原則下，各國能相互尊重主權及領土完整，並透過對話協商以和平方式解決國家分歧與爭端，共同維護傳統與非傳統領域安全。此外，《文件》還極具針對性地表達陸方反對強權濫用「單邊制裁及長臂管轄」，認為此舉反增添更多複雜因素，顯然劍指美國。

俄烏戰爭於本月24日滿1周年，北京在《文件》中特別提到「支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題」，可視為對美國一再指控中國暗地援助俄羅斯的反擊。若再加上24日中國外交部已預告將公布「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，顯然北京想拿回對俄烏戰爭的發言權，利用一系列外交說帖的發布，藉由外交表態對抗民主國家的圍堵，以擴大自身的國際影響力。

在結束慕尼黑安全會議後，中國大陸外交部長王毅馬上飛到莫斯科，極可能是要向俄羅斯總統普丁說 明中方對俄烏戰爭的和平方案內容，除了傳達雙邊關係不受戰爭干擾外，其實還是要「提高北京在解決俄烏問題上的角色」。而幾乎在同時，G7領袖也決定，將在24日當天與烏克蘭總統澤倫斯基進行線上會談，等同表態支持基輔的堅定立場。

在這個「無冷戰之名，卻有冷戰之實」的歷史轉捩點，關鍵在於走鋼索的習近平身上。他仍有高度意願推進中美大國關係，但不願放棄與俄羅斯的傳統情誼，所以才會在《文件》表達中立立場，既不點名地批評民主國家違反《聯合國憲章》，也表明反對擴大俄烏戰爭的立場。

當然，由於中方至今仍未公開譴責俄羅斯無端侵入烏克蘭，並持續以機艦擾台，自然在外交宣傳戰上就矮了一截，或許這也是北京想利用《文件》扳回一城的原因。不過，從《文件》中可看出，北京其實最擔心外部環境變化牽動其內部社會秩序，才會強調各國應共同追求和平雙贏的安全治理及互不侵犯的國際格局。

美國總統拜登在俄烏戰爭1周年前夕，突然造訪基輔並與烏克蘭總統澤倫斯基舉行記者會，清楚向普丁傳達重要訊息：不撤軍就等著被擊潰。對此，習近平必然看在眼裡，也會重新思考如何應對美國的圍堵策略。既然《文件》是中國大陸安全觀的總集成，蔡政府國安團隊應該用功研究，在中美兩強越來越對峙的國際局勢下，找出台灣的自保之道。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）