在民眾的引頸期盼下，立法院院會終於在21日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》（以下簡稱《疫後條例》），也就是人們所熟知的「普發現金條例」，每人可發6000元。

這項條例看似政府大方發錢，然而其中卻仍有些值得深究之處。首先當然是發放金額的問題，在野黨所提的版本是每人普發1萬元，但遭到否決。依財政部今年最新發布的稅收統計，2022年稅收超徵高達4950億元，創下歷史最高紀錄。依此金額，蔡政府完全有能力可以普發1萬元。何況自民進黨政府執政以來，除了2020年之外，幾乎每一年都出現稅收超徵，且超徵金額都超過千億元，累計超徵稅收已逾1.5兆元，但之前因輿論未重視，政府也打馬虎眼，從來沒有清楚說明那麼一大筆錢要怎麼用，顯然政府是「暗槓」了不少。

今年既然如前行政院長蘇貞昌所說的，要以發現金的方式讓全民共享經濟果實，那就要補上前幾年該普發而未發的金額才對吧！如此一來，每人發1萬元並不為過。然而，超收了1.5兆元只分給每個國民6000元，這個政府實在是吝嗇到有剩了。

其次，根據《疫後條例》，這次規範超徵稅收用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目的金額以3800億元為限。這讓人好奇，政府的超徵金額明明高達4950億元，依規定要補貼地方700億元，那麼，剩下的450億元去哪裡了？這項條例完全沒有交待，蔡政府也未明說，是預備拿來當作中央的私房錢嗎？450億元憑空消失，茲事體大，民眾可別因為可以拿個6000元就覺得無所謂了。

在野黨民代更是應該繼續追究其他隱藏的錢何在？前幾年超徵的稅收是怎麼用的，也應該要一併了解。蔡政府的習性是你不問他就不講，跟全民打模糊仗，唏哩呼嚕之間不知是不是有國庫通黨庫的疑慮？全民要好好提防。

政府估計民眾應該在4月分可以領到這筆錢。去年12月確定超徵額、今年2月通過相關條例，然後要等到4月才分錢，明明用ATM就可以領了，為什麼要等那麼久？這個政府不是效率太差，就是很會算計，多留一個月就可多收近80億元的利息，難怪政府就想把錢兜在懷裡揣久一點。

《疫後條例》自公布日施行至2025年12月31日止，也就是還有超過2年半的時間。為什麼需要這麼長的執行期？按規畫，普發現金今年4月完成，其他如對台電和勞保的補貼都是在補過去年度的虧損和差額，所以應該也是今年度即可完成，何須跨到明年之後？莫非與2024年的大選需要大量資金，以及2025年非核家園可能因為電力供應造成的問題有賴補貼，所以才大幅拉長適用期間嗎？立委最好深入了解。

超徵稅收本來並不是什麼政績，而是顯示政府規畫能力不足，如今累積了這麼多錢，政府使用時又有那麼多「眉角」，讓人感覺這個政府不但小氣，而且還很不老實。

（作者為資深媒體人）