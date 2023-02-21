近日國內雞蛋價格每台斤調漲2元，不但創下歷史新高，且蛋荒再現。目前各主要賣場大都已推出限購令，消費者一次最多只能買2盒，賣場公告還拜託顧客千萬不要囤積。

蛋價蛋荒無計可施

缺蛋問題已持續近3年，政府始終無法有效解決。蔡政府在2020年4月成立了所謂的「雞蛋國家隊」，試圖解決雞蛋的產銷問題。當時農委會主委陳吉仲還保證，以後雞蛋不用搶，天天都買得到，不料，蛋價蛋荒的問題不但至今未解，且愈演愈烈。

面對雞蛋的量價問題，陳吉仲先是辯稱，他只承諾要解決「蛋荒」，並沒說要解決「蛋價」，當時陳吉仲還強調，農委會尊重市場機制。言下之意，蛋價飆漲不關他的事，如此不負責任的態度引爆民怨怒火。

然而，蛋價蛋荒的問題是一體兩面，根本不可能切割。隨著蛋價頻頻上漲，陳吉仲無計可施，竟一度施壓蛋商，欲凍漲蛋價，完全忘了不久前才義正詞嚴表示不會介入蛋價變動。說過的話，轉眼就不算數，這就是陳吉仲的日常。

台灣蛋價飛漲和蛋荒的問題持續困擾著民眾的生活，蛋商估計目前每天缺蛋高達450萬顆，立委質疑「護蛋無力」的農委會失職，陳吉仲乾脆兩手一攤表示：「我已經盡力了」，這副「我沒辦法就是沒辦法，看你能奈我何」的樣子，幾年下來，國人早已不陌生。

陳吉仲是2016年5月20日隨著總統蔡英文就任即進入農委會服務，當時擔任副主委。2018年九合一大選，民進黨在農業縣大輸，又因造成大輸的關鍵人物、前北農總經理吳音寧是陳吉仲力薦，使得陳吉仲也成為間接的「戰犯」，外界都以為他會為敗選請辭，陳吉仲自己也公開表示會跟當時的農委會主委林聰賢共進退，不料，林聰賢真的辭了，但陳吉仲卻從副主委升任主委。如此表現讓外界對陳吉仲的政治人格打上了一個大大的問號。

此後，陳吉仲護萊豬、擁日本核災縣市進口食品，完全拋棄農業專業，成為蔡政府強推有食安疑慮食品的打手之一。或許因為「功在黨國」，陳吉仲的位子愈坐愈穩，閣揆從林全換到賴清德、蘇貞昌再到陳建仁，陳吉仲始終屹立不搖。

輸陸困境只會內銷

在他任內，因為檢疫和標示不符合規定等理由，大陸陸續暫停台灣豬肉、鳳梨、蓮霧、石斑魚和眾多農漁食品輸入，幾年來涉及的品項已超過3千項，農漁民損失慘重，一再呼籲政府要趕快處理。然而，陳吉仲從不積極了解事情的來龍去脈，也不爭取取消禁令，除了不斷對大陸惡言相向、累積仇恨值之外，還大言不慚要幫助農漁民分散市場、開拓商機，陳吉仲經常提到要讓台灣鳳梨成為「進攻型農產品」，搶占國際市場。農委會因而成立了「台灣國際農業開發公司」（簡稱台農發），號稱是「台灣農業行銷國家隊」。然而，台農發毫無作為，至去年年底慘賠1.5億元，甚至走上減資一途，至此幾可斷言，台農發不可能有什麼實質的功能。

面對遭到大陸禁止的農漁產品，陳吉仲除了拿公帑補貼之外，就是一再強迫國人消費，從國軍到學生乃至於企業界，各類農漁產品輪過一回又一回，顯示陳吉仲完全無法幫助農漁民找到新的市場，因而只能不斷「大內銷」。這根本就是欺騙。

從農委會副主委到主委，陳吉仲主管台灣農漁業已將近7年了，在這麼長的時間裡，陳吉仲給人的印象就是強推萊豬、日本核食、將農田水利會改為公務機關、大量開放農地、漁塭種電等。凡是政府想要從農漁民手上搶奪什麼東西，陳吉仲莫不賣力去執行，但若是問陳吉仲曾為農漁民解決了什麼問題、曾帶給農漁民什麼實際的助益，幾乎沒有！

這樣無德無能的農委會主委若繼續留任，陳建仁內閣被他拖垮也就算了，老百姓的民生呢？別說缺蛋，農漁業都會沒有出路。