寂靜的白樺林間，積雪覆蓋著一條不易察覺的小道，此時，一群「不速之客」深一腳淺一腳地緩慢前行。

「卡嚓！」走在前面的吳家文從兜裡掏出手機，快速地為來自全國多所高校的20餘名台灣學子記錄下了這一幕。

這不是電視劇中的鏡頭，也不是小說家筆下的場景，這一切發生在內蒙古自治區呼倫貝爾額爾古納市境內的白樺林景區。

「皚皚白雪中的白樺林太有詩意了。」就讀於四川大學新聞系的台灣學子吳家文，19日在接受記者採訪時不由地感慨道。

吳家文是2023年全國台聯第29屆台胞青年冬令營內蒙古東線分營營員之一，她的感慨並非孤例。來自西安美院的台灣學子李冠興說，「躺在雪地裡打滾，那才叫詩意。」

「當時人們都以為是逗樂，誰承想在積雪看起來較厚的地方，真有人躺在雪中做出打滾的姿勢，還一個勁說『感覺好爽』。」李冠興這樣說道。

在白樺林中玩到嗨，是20餘名台灣學子共有的體驗。

「白樺林中的雪非常乾淨，完全可以吃。」當呼倫貝爾導遊王鑫說出這番話時，多名學子居然真的大口大口吃起了雪。

就在大家以為是「惡作劇」時，王鑫接著「嚴肅」地說道，這一切都是真的，許多外地遊客都曾體驗過，後來證明對身體沒什麼不適。

笑聲過後，繼續前行，在一處用白樺樹搭起的三角簡易屋前，學子們聚集在一起，擺出各種姿勢「打卡」，口中大聲叫著「呼倫貝爾我來了」，寂靜的白樺林瞬間轉為歡騰。

此次行程中，有學子根據踏訪現場製作了關於白樺林的短視頻，在社交媒體傳播後引起關注。

「靜靜的村莊飄著白的雪，陰霾的天空下鴿子飛翔，白樺樹刻著那兩個名字，他們發誓相愛用盡這一生……」在歌手樸樹的歌聲中，這個短視頻讓更多學子動容。

「很多唯美的愛情故事都發生在白樺林。」王鑫告訴記者，因其純潔，額爾古納的這片白樺林也是少男少女們溝通天地、見證誓言、淨化心靈的首選之地，這裡也被外界譽為「中國北方愛之朝聖地」。

「好感動啊……」吳家文深情地說，給人驚喜與美好的這片白樺林，值得永遠記憶。（李愛平）

（本文來源：中新網）