1月9日至15日，日本首相岸田文雄訪問G7國家中的法國、義大利、英國、加拿大和美國等五國。 岸田文雄此次出訪歐美五國，想凸顯日本能成為政治大國、日本有權突破專守防衛政策向軍事大國轉變，在美中博弈中，日本是美國可借用的助力。

與此同時，印度空軍蘇制蘇-30MKI戰機於1月10日首降日本，在16到26日之間，將與日本空自戰機舉行首次聯訓。印度空軍的蘇-30戰機，與中國解放軍多款戰機同屬俄羅斯蘇愷系列，讓日本更能掌握蘇-30的相關數據與戰術運用。

蘇-27戰機是俄羅斯最成功的重型戰機，原為與美軍F-15戰機對抗之用。以蘇-27為基礎發展出蘇-30、蘇-33、蘇-35、殲-11、殲-15、殲-16等一系列戰機。印度也發展出印度國產版蘇-27戰機升級版的蘇-30。

日本空自本身擁有大量的F-15，想必對於蘇制蘇-30非常感興趣，特別是解放軍也擁有大量的殲-16，與蘇-30比起來必有其相似之處。

印度這個蘇-30…

蘇-30MKK戰機，機長21.9米，翼展14.7米，高6.4米，最大起飛重量34.5噸，最大飛行速度2.35馬赫，最大航程可達5200公里，同時是印度與中國空軍最重要的空中反艦與對地攻擊的力量。

印度空軍蘇-30已經抵達日本，包括4架蘇-30MKI戰鬥機、2架C-17運輸機和1架伊爾-78空中加油機，日本空自將出動4架F-2戰機和4架F-15J戰機參演。根據大陸媒體報導，印度空軍不僅向日本空自的飛行員開放了蘇-30MKI，還向日本空自飛行員詳細的介紹這種戰機性能。

日本空自組織了一大群人參觀蘇-30MKI戰鬥機，把戰鬥機圍得水泄不通。這是否表示日本空自可以通過類比，推斷出中國同類型的殲-16戰機的性能？

印度蘇-30MKI安裝了鴨翼和先進的AL-31FP向量發動機，發動機噴管可以作上下15度的轉向調整，該機能夠進行許多非常規的空中機動動作例如眼鏡蛇、鐘擺、落葉飄等。

然而，蘇-30MKI戰鬥機卻是一架老飛機。該機是上世紀90年代印度藉蘇聯解體從俄羅斯買到專為印度打造的戰機，同時還獲得了特許生產證，在國內生產製造。但由於印度斯坦航空公司生產技術有問題，製造出來的蘇-30MKI質量始終無法提升，經常發生墜機事件。

解放軍殲-16裝備新型的主動相位雷達，而印度蘇-30MKI還是老舊的被動相位雷達，體積龐大而且精度不足，只能發射蘇制R-27/77空對空，以及KH-59MK和KH-31反艦飛彈；印軍唯一拿得出手的是布拉莫斯超音速反艦飛彈，還是在俄羅斯協助之下融入俄羅斯武器系統。

而且，殲-16戰鬥機的生產比蘇-30MKI戰鬥機晚了近20年，佔有後發制人的優勢，如果日本空自拿蘇-30MKI的標準來推斷中國蘇-30和殲-16，這個誤會就大了。

這就是為什麼此次印度空軍採用蘇制的蘇-30訪問日本，而不是印度斯坦航空公司所組裝的蘇-30，因為印國產版蘇-30MKI不但可靠性和戰鬥性能大有問題。2019年2月印巴兩國戰機發生空戰，印度空軍以蘇-30MKI出戰，表現讓人大失所望。

中國此蘇-30已非彼蘇-30

隨著時間的遷移，老舊的蘇-30MKK已不能滿足中國大陸周邊的海上形勢。因此，解放軍開始動手改造蘇-30武器系統、增大載油量與載彈量、提高使用壽命。

修改武器系統是一種極為困難的事情，對於採購國而言，新改造武器系統的相容性、機載飛彈的適配性、後期維修等，存在極多需要克服的問題。對於原產國來說，採購國修改武器系統不僅會減少採購國訂單，還會遭到外界對於該武器系統的質疑。

重點是，蘇制的武器系統必須能夠融入解放軍的武器系統，例如目標搜索、識別、跟蹤，戰場資料網路交換、北斗衛星導航和態勢感知等等，否則就真的變成「一國兩制」了。中國版蘇-30MKK戰機掛載了國產霹靂-12/15以及電子戰吊艙，可見解放軍已經成功改造蘇-30的武器系統。

但由於更換武器系統的難度很大，不太可能全部換新。中國專家推測中國可能採用了一種折中方案：「外掛」。所謂「外掛」方案，很類似在玩電腦遊戲時所使用的輔助程式，在不破壞原有程式的前提之下，只需要完成特定功能即可。這種方案開發成本低，開發週期也相對較短，非常適合中國改造蘇-30以及蘇-35。

更何況，解放軍殲-15/16做了比蘇-30更多的改造，除了武器系統之外，機體大量使用複合材料再加上輕量化與小型化的主動相控陣雷達，大幅降低機身重量，能夠攜帶更多的武器和油料，這是中國特色的戰鬥機，絕非物理性的觀察印度蘇-30就能推論的。

中方在採購蘇-30之前，就要求俄方加大記憶體油箱，使得載油量達到9.9噸，而F-15的內部油箱只有6.1噸；在不掛載副油箱的情形之下，航程可達3600公里，其作戰半徑超過1600公里。中國國土幅員遼闊，的確需要大航程的戰鬥機。

在載彈量方面，中國版蘇-30機翼下方最內側增加了兩個重型掛點，最多可以掛載2噸的彈藥，使得該機的最大載彈量達到了8噸，最大起飛重量也高達38.5噸，殲-16的載彈量更可達到驚人的12噸。

最後是提高使用壽命。早期的蘇-27戰機使用壽命就有2500小時，而後來的蘇-30MKK戰機使用壽命達到6000小時，主因是俄羅斯掌握了鈦合金技術，極大程度的延長戰機壽命。後來的殲-15和殲-16製造都受惠於上述技術，使得殲-15在沒有彈射器的加持之下，仍能夠盡量多的掛載油料和彈藥。

小結

日本空自對於印度蘇-30這麼感興趣，主要是希望能夠從蘇-30身上找到對抗解放軍更新型殲-16的啟示。

但若日本空自不考慮解放軍對於蘇-30的改造，特別是對武器系統的改造，恐怕在未來空戰中要吃虧的。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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