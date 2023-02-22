夏立言訪陸一行回台後，成果報告只有一個亮點，即趙春山所言，「（共產黨期待國民黨）黨內涉及大陸政策的問題……在國民黨內部至少要建立共識，要統一思想，建立一個論述，不能黨內一人一把號，各吹各的調，否則的話，如何團結內部來爭取勝選？」。

對於國民黨這個扶不上牆的爛泥，共產黨這次已把禮遇姿態做足，也將對國民黨的期許拉到基礎線 —— 老哥，最起碼，你們是不是應該將國共曾經達成的「九二共識」，形成一個明確的黨內共識啊？

這個期許，背後是共產黨的無奈，一個政黨，在最重要的議題，兼黨的歷史功績上內部都沒有共識，何來團結基礎？沒有團結基礎，自然就短缺戰力，碰上選舉，一切隨機，只能寄希望於民進黨自我失分。

在「九二共識」問題上，我已說過好幾次，2018地方選舉，韓國瑜已證明，支持九二也能勝選。2020的敗選，主因在於藍營沒有處理好「香港事件」，或精確地說，沒能讓大選的焦點從外部事件轉移回內部，再加上難堪的分裂，而不是九二共識有什麼問題。

長期在「九二共識」上鬼打牆，才會一遇到外部問題衝擊就自潰。於關鍵時刻，藍營參選人在重大議題上作鳥獸散，自我認證為原罪，因而造就了對手拿到史上最高票，自己則賠了夫人又折兵。

近期，黨內吹起「世代交替」的呼聲，小的嫌老的沒戰力，嫌黨壓抑年輕人；老的則嫌小的搞鬥爭，高估空戰戰力。這是一個老故事，在總統大選前，先演一齣大分裂，大崩潰，然後在大局為重的旗幟下和稀泥，然後大敗，然後要求大家別檢討，要團結，然後一再上演相同戲碼。

正本清源，國民黨的問題是路線，而不是世代，老政客與小政客都是政客，只要路線不整齊，不正確，世代交替不過是「爛泥傳承」，新瓶裝舊酒，扶不上牆的，還是扶不上牆。

國民黨的鬼打牆，歸因於承認台獨畫出來中間路線，那條線是虛的，綠的，錯誤的路線，卻在黨內成為主流訴求。說穿了就是選票考量，就是黨沒有在時局變換中，凝聚出一個基本共識，而只是在每一次選舉，為求短線的勝選，放棄長線的思想戰力。

參選人的短期利益，長期消耗黨的思想基礎，歷史功績與擬定有效戰略的能力。這是所有藍營黨公職的共業，而面對年輕黨員的挑戰，那些老立委們盡是吹噓自己拿不上檯面的戰功，不承認自己長期弱化了藍營的戰力。

在一般選民眼裡，國民黨席次少的時候被打好玩的，席次多的時候還是被打好玩的，最終被民進黨打傻，覺得自己不夠綠就是不夠「中間」，這些老委員們都沒責任？都不害臊？

年輕黨員，誠然有鳳毛麟角幾個能打的，但黨內鬥爭功力還遠遠不足，以為打塔綠斑有功就能讓黨內大老垂青，拱手將既得利益雙手奉上，太嫩了幼仔們。沒有任何年輕黨員能在路線問題上質疑黨中央，徹底做一次路線鬥爭，光憑青春的肉體是不行的。

事實上，年輕黨員在路線上的鬼打牆，恐比那些老的更嚴重，混不知所謂「中間路線」就是台獨的底線，別說「九二共識」提都不敢提，連艱困選區都不敢去。怪了，成天高唱中間路線，怎不去艱困選區試試手氣，賴著深藍鐵票做什麼？

盤點一下去年裴洛西事件時，夏立言訪陸，哪些黨人不開心：

侯友宜，盧秀燕，蘇清泉，顏寬恆，李明賢，張斯綱，游淑惠，林為洲。此外還有嗆夏立言是「敗家老頭」的藍營青壯派台中議員張彥彤，要求停止訪問的藍營地方民代連署包含：屏東議員黃明賢，彰化議員曹嘉豪，新北議員呂家愷，屏東市民代表傅建雄。(Google大神沒列出來，不代表僅止於以上，愚蠢怯懦的黨人，實在太多，大神也懶得一一羅列)。

但2022選舉結果顯示，民眾對戰爭的恐懼推倒了「抗中保台」，圍台軍演後，反認為應與對岸保持一定程度的友好與溝通，完全打臉「倒夏」藍營參選人的選情評估。換言之，上自「老藍」侯，盧，蘇；下至「小藍」們，全都錯估了時局與民心，這些人還在誇誇其談什麼「中間路線」？什麼「戰力」？什麼「敗家老頭」？什麼「歲月靜好」？

請注意，以上名單裡的張斯綱，游淑惠，李明賢，也都在這次想參選立委的「世代交替」名單裡。相反地，被他們挑戰的老藍委，反而在去年展現了不畏抹紅的政治定力。就事論事，在兩岸路線上，老藍的平均「智力」恐怕還高於小藍。

以上名單裡，其中一個「小藍」游淑惠，甚至不諱言蔡詩萍的任命是蔣萬安的「真本事」，言下之意，就是讚蔣有能力收編中間路線人士。但這不是「深藍不中間」的問題，而是游淑惠「不知道自己的問題」。

整個藍營青壯世代，都有將台獨底線視為中間路線的傾向，所以才會在兩岸問題上缺乏正見，也缺乏對歷史的理解，對時局的洞悉，與對未來的創見。

當然不是說，老的就比小的好，畢竟以上「智商」堪慮者也包含了「老大咖」侯友宜與盧秀燕。重點在於，你們對民意走向縱然沒有左右能力，也應該有起碼的判斷能力，失去判斷能力，意味著你們信了台獨洗腦下的「中間路線」而不自知，只會算票圖利或自保，而不是真正站在人民立場思考策略與行動。

「世代交替」的背後，若是一代不如一代，自然正當性全無。這就是藍營迷失在路線問題上的惡果，沒人寄望你們能改變時局，能在島內的小打小鬧上偶有佳績就阿彌陀佛了。

所以我說啊，藍營無論老小，有本事就在兩個重大議題上昭告天下：一. 你支持不支持九二共識？二. 你歡不歡迎麥卡錫訪台？

不支持九二，兩岸缺乏和平基礎；歡迎麥卡錫訪台，就是引戰。大道理不必再詳述，這兩個現實問題就考驗你們是欺騙台灣人民的政客，還是真敢為和平前景逆風而行的政治家。

那些搶位置的與保位置的，有誰敢在以上兩個問題清楚表態嗎？出來走兩步。目前為止，僅有意參選大安區立委的楊永明敢於公開支持九二，不歡迎麥卡錫訪台。如果我漏算了誰，請你再大聲一點讓我聽到。

對岸在釋出善意的同時，也形同按下了計時器，是好是壞，想怎麼解讀都行，但不要忘記兩岸攤牌已進入了倒數時刻。大型政黨如國民黨，如果在兩岸政策上還形成不了九二共識的共識，2024選舉結果就根本不重要，畢竟，若兩個大黨都嫌棄「和平密碼」，就怪不了北京放棄最後的和統希望，轉向武力解決。

若如此，老的可以這麼想，保位置可能保不了兩屆；小的可以這麼想，搶位置，也可能做不了兩屆。最終，老的小的，都是戰犯。屆時若謊稱自己是統派，那就太難看了。（作者為自由撰稿者）

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