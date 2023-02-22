新內閣上任後推出的第一個重大政策即內政部的住宅三箭，表面看來，三箭的內容同時照顧了房貸族、租屋族和無房者，但政策宣布後並未如預想得到如潮佳評，反而引來各界檢討。

所以如此，主要原因有二：一是政府對於住宅政策仍停在「頭痛醫頭」的心態，企圖用短期政策解長期問題；第二則是，靠補貼得來的正義，絕不可能是真的正義，如果用特別預算中的1,500億元編列補貼金額就可以解決問題，各國也不必常年為了居住正義的議題頭大。

房價和租金當然可能有人為炒作的因子涵蓋其中，進而影響價格，但居住問題說到底還是分配不均的問題，有錢的人有能力買不止一間房子，所得較低者可能連租屋都有問題，這也是先前網路上很多人討論過「究竟是房價太高、抑或是薪水太低」。

要解決不均的問題，根本之道，一是提高人民的所得，二是提供大量的平價住宅。補貼政策、特別是期限僅一年或數年的短期補貼，簡單說就是為政者虛應故事的敷衍手法。

以內政部的三箭來看，包括對特定房貸戶定額補貼3萬元、提供租金補貼和續推社宅。此外，還有先前內政部釋出所謂協助青年儲蓄購屋基金的構想。這些政策的共通點，都在於「條件」、「揀擇」和「補貼」，沒辦法實質解決民眾無法住者有其屋的問題，反倒加深大多數人「被選擇」的不愉快感。

除了不應以短期支應長期、誤把補貼當正義，另一個要提醒政府的是，居住政策有必要更緊密的跨部會協調與合作，且政府長期以來在居住議題上，習慣性把建商當敵人而非合作對象，這樣的思維也應該轉變。

拿社會住宅來說，除了各部會盤點國有地，勢必還是要有人興建。可是在先前一波波打炒房的緊箍咒下，加上缺工缺料的問題，建商可能連自保都很難。政府認為建商大量推案是在炒高房價，但在社宅興建不如預期的情況下，如果建商也無力推案，供需失衡可能反倒讓民眾購屋的選擇更少、成本更高。

再如近期國發會促銀行授信時考量區域適度均衡發展，協助中小型建商取得資金，問題其實出在主管機關如央行和金管會提出的房市限令，重點都只在於「打」；若相關政策可放長眼光到「擴大供給」，提供寬容措施來引導中小型建商配合興建社宅，效果或許比一味的緊縮更顯著。

同樣地，內政部提出的租金補貼政策，不論1.0還是2.0，年齡層降到多低，或者是不是要提供房東資料，其實都不是重點。要健全租屋市場，必須先解決包租代管、房租實價登錄在台灣為何都沒辦法發展的原因，也就是房東長期以來的稅務黑洞，這部分財政部其實必須更精實的查稅，後續相關政策才有可能推得動。

落實居住正義不可能一朝一夕就達成，也絕非僅是單一部會的事，可惜的是從中央銀行祭出選擇性信用管制打炒房以來，一直到內政部修正平均地權條例，再到這次推出所謂居住三箭，可明顯發現政府對於如何推動居住正義並沒有清楚的藍圖，以致部會也各行其事，欠缺交流。

認為房價過高可能引發民怨，就由央行信用管制、提高建商資金成本和限制非自住者貸款成數；平均地權條例修正上路，擔心建商活不下去，再開會找銀行要求建商符合特定情境時可以放寬授信限制；這顯示的就是政策的沒有全面性和頭痛醫頭、腳痛醫腳。

內政部為替民眾減輕央行升息負擔而提出的房貸補貼政策，更可說是偏離重點。首先，如果該政策的出發點是減緩央行升息對房貸族的壓力，那對象就該是所有房貸族，不應設條件限制；再者，這筆經費源自特別預算，與其選出55萬戶發3萬元，還真的不如提高超徵紅包，從每人6,000拉高到7,000元。

不論買房還是租屋，能夠「住者有其屋」，在任何時間、任何國家，都是民眾對政府的期許，也是基本需求。相較漫無目標的補貼、撒幣，新內閣更應該思考的是如何建立長期、全面的住宅政策，除了同時考慮供給面、價格面和制度面，也要兼顧產業健康發展，各部會更要通力合作，這樣或許才能離正義更近一些。