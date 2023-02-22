韓國人都認為，如果去年總統大選，讓民主黨參選人李在明前京畿道知事、前城南市長當選，繼承文在寅，恐怕是國家的一大災難。如民主黨所願，向後20年，韓國就成了無所不為的民主黨天下，國民之力黨就無翻身機會了。

很諷刺地，文在寅的5年執政如同蔡英文的近8年掌權，可以用「亂七八糟」四個字來代表。從去年地方選舉開始，一連串的醜聞爆發，不知今後還有多少坑洞，讓台灣人民心驚膽跳。

自南韓選民選擇了「檢察官總統」尹錫悅後，開始享受「人民知的權利」。不僅總統自己嚴格遵守憲法與法律，並且執政公開、透明，還要求各部會首長直接面對記者說明各項政策。

尤其，偵辦前總統文在寅和現任民主黨代表李在明不手軟。目前來說，李在明的有關弊案，有的已起訴在案正在司法程序中，有的還在調查中，劇情變化有如連續劇每天忽起忽落。

首爾街頭又出現2派人馬示威光景，彷彿歷史故事倒帶後重演。已成在野黨的民主黨利用其國會169席優勢，自行通過法案或阻擋民生法案，讓尹錫悅政府施政受到障礙。因此，有人勸說尹錫悅不要偵辦文在寅和李在明，讓朝野協治，推動施政順利。一切依法行事的尹錫悅不肯妥協，一來不能辜負韓國選民的渴望，二來不能讓民主黨對濫權、違法不負責。

今年1月1日新年詞中，尹錫悅強調為了韓國的明日和未來世代的命運，勞動、教育和年金3大改革無法繼續拖延，政府必須即刻動手。結果惹來一身麻煩，2大勞工團體幾乎每天抗爭。過去在文在寅政府考慮200萬勞工選票，政府只有大筆補助，不敢查帳。現在，尹錫悅要糾正前政府的錯誤。

尹錫悅選擇寧可短痛，不惜丟掉選票。自然獲得選民的認同，近日Real Meter民調公司民意顯示，尹錫悅支持率為40.4%，國民之力黨則上升為45%，遠超過民主黨的39.9%。明年國會議員選舉即在眼前，民主黨為掩護李在明1人的弊案卻拖垮了整個黨。民主黨不久將從「3戰3敗」改寫成「4戰4敗」了。

明年台灣總統、立委選舉近在眉睫。國民黨的總統候選人，「百家爭鳴」仍在霧裡中。自從鴻海創辦人郭台銘傳出有意參選後，打亂國民黨內部團結，各種紛擾不斷，不少國人憂慮，一鍋煮好的飯擺在眼前白白吃不到。如果，憂慮果真成為現實，這個歷史罪名恐怕要套在黨主席朱立倫頭上了。

朱立倫不僅是美國博士，還是韓國世明大學榮譽博士，理應了解南韓政情變化快速的原因。選擇總統和立委參選人，應該參考南韓，該賢讓納才，讓國民黨脫胎換骨，大膽去掉舊皮換上新裝，首先要獲取台灣選民的認同。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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