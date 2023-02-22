國民黨從九合一選前直到今日之亂象，朱立倫要負最大的責任。以徐巧芯、張斯綱、徐弘庭等年輕世代議員，紛紛向資深立委發起挑戰；乃至郭台銘希望代表國民黨，說出在等黨中央一套辦法；而侯友宜參選總統的處境越來越尷尬，直至近日民調滑落，都與朱立倫及其黨中央的無所作為有著最直接的關係。

所謂朱羅紀之亂，羅智強固然未必有道理，但朱立倫直接徵召張善政，不只對不起桃園議長邱奕勝等一眾地方議員，也對不住希望向上發展的羅智強，朱立倫仍始終全無意願搭理羅智強。但張善政參選桃園市長的過程，朱立倫沒加分，最後勝選也只是大環境的影響。

九合一大選開票前，即使多數黨人心存能贏的樂觀僥倖，但事實上根本沒人知道台灣選民對民進黨竟然如此失望。而至九合一選舉國民黨大勝，雖然是民眾無奈之下選了民進黨以外的政黨，但朱立倫不僅無法在各縣市對候選人加分，也無法為黨創造正面形象，藍營卻仍不吝將勝選的光環送給朱立倫。

給朱立倫空間，不願批評朱立倫，是希望朱立倫能以總教練的高度，為國民黨重返執政奠定更加厚實的基礎。然而，從郭台銘以等國民黨的一套辦法，乃至與王金平會面後表態希望代表國民黨參選，朱立倫不僅沒有態度，更放任郭台銘和侯友宜形成相互耗損的無謂反覆循環。

林奕華從大安區立委轉換跑道擔任台北市副市長，明知林奕華的轉進會造成對落跑的負面觀感，但朱立倫從未試圖介入，而是一如既往地旁觀。直至台北市年輕世代議員們呼朋引伴集體朝立委轉進，朱立倫仍不以黨中央名義及職權進行妥善處理，任令世代互打，導致負面印象累積。

正因為朱立倫及黨中央的表現孱弱，徐巧芯才能以有限能力和精力變成國民黨的招牌象徵。依國民黨的現況，徐巧芯和費鴻泰兩人都是國民黨的重要資產，如今卻陷入惡性循環。當民進黨內鬥浮上檯面，朱立倫依然缺乏足夠的領導力團結，國民黨來進行有效制衡。

近日傳出大局條款，其中以現任立委為優先正是傳統國民黨放話文化的產物，完全不是空穴來風，才導致徐巧芯和徐弘庭等一眾年輕議員跳腳。若大局條款便是朱立倫處理議員集體轉進的方法，大可承認並詳細說明。而若不是那辦法又在哪？

明眼人都看得很清楚，無論是王鴻薇在台北中山的立委補選，還是林明溱在南投的立委補選，朱立倫都無法幫任何一人加分，也根本不能參與其核心決策，更對兩人的選舉起不到正面作用。但朱立倫卻以補選為掩護，一舉從九合一勝選後的11月底一直迴避相關話題到3月，而朱立倫身邊的人卻是動作不斷。

早在去年12月到今年1月初，便傳出以朱立倫為首的黨中央，試圖為朱立倫選總統布局，且地方勢力不斷進行跨縣市串連。而佈局雲林縣議長和屏東縣議長喊出朱立倫選總統，朱立倫打死不肯鬆口不選總統。朱立倫不能以假裝提名侯友宜的名義，躲在侯友宜背後，坐視國民黨內從議員到總統候選人各自消耗。也難怪媒體痛批國民黨是最爛在野黨，指朱立倫坐視黨內互打欲收漁翁之利。

朱立倫作為總教練和黨主席，如果始終無法明快處理問題，並清楚表態自己絕不參選總統，依舊沉迷於爭功諉過與權術陰謀，終究會迎向政治生命的毀滅。（作者為財團法人民意調查文教基金會祕書長）

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