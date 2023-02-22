當中美兩強將台灣在毛蔣（毛澤東、蔣介石）時代由「法碼」到毛尼（毛澤東、尼克森）時代變成「籌碼」，雙方在數十年的競合對抗中，兩岸之間的「一中各表」、「九二共識」、「一國兩制」這些籌碼也已徹底崩潰，造成的沉痾糾結總得埋入歷史坑道。台灣執政的民進黨面對大陸執政共產黨，此時都拋出以和平、共好，為發展經濟、促進人民福祉為目標。然而，從鑑古知今來看歷史，「鑒古」，中國在1935年為了抗日及以逼退蔣政權而凝聚團結力量，在陝甘邊境實施民主制度；「知今」，真正落實民主制度卻在中華民國的台灣實踐生根。

全球這幾年遭受各類疫疾肆虐、氣候變遷和經濟衰退的衝擊下，天災已嚴重威脅到人類的生存，此際亟需和諧互助才得以維持生存之時，何苦再自招戰端的人禍？兩岸糾結在政治權力的紛爭中，不論中國屬於中華民國還是中華人民共和國，還是另一個新中國，只要是「一國一制」的架構，和平就可期待，14億中國人民也能共享民主的繁榮昌盛。

澳洲前總理艾保德於2021年在台灣玉山論壇演講指出，台灣已向全世界證明，蔣政權的國民黨也能走向自由，讓人民當家作主，在不流一滴血、不花一顆槍彈下也可和平民主，不同政黨持續不斷在理性成熟中輪替。2017年自由之家（Freedom House）經過30年觀察始將台灣列入民主國家，而且至今2023仍列入首級。

歐盟議會更於2021年高票通過《歐台政治關係合作報告》，不只接受台灣正名，且敦促歐盟保護台灣民主成為歐盟重要夥伴。美加智庫人類自由指數（Human Freedom Index, HFI）宣告2022年台灣自由指數在亞洲居首位，已超越日本。幾十年努力仍進不了已癱瘓的聯合國，為促進大歐亞的世界和平，台灣應可積極爭取加入歐盟夥伴。

北周文帝有言：「天下之至廣，非一人所能獨治。」尤其天下已遭逢大難之今日，更非集權武力可治，乃以民主之眾力才可達成。猶記得蔣經國晚年病床中，多人勸其在美麗島事件之後再繼續抓人，他說，「該抓的抓了，都無效，還要抓？」台灣從威權戒嚴體制到當前的民主體制，正受到空前嚴峻的挑戰，台灣內部在兩大政黨的對壘下，形同如水火、宛如寇讎，而中共強力的滲透，也造成台灣內部的撕裂的。殊不知台灣的敵人不在島內， 也絕非在對岸。看不到盡頭的俄烏之戰周年，已警惕著世人，戰爭一旦啟動，生靈塗炭，沒有贏家。

兩岸人民應該共同面對戰爭危機，千萬不可被其他國家干預甚至綁架，其造成的危害，從小島台灣擴及面臨變革的中國大陸。兩岸當家者應以更大的胸襟，以兩岸人民為本，回歸民主價值的包容厚德，同時讓多黨政治蓬勃發展；安內攘外，急需當權者的道德大器、圖謀大局的高度，尤為台灣擁有半導體產業鏈，受到世界的肯定，後疫情的台灣，國人應自許為世界公民的一員，打開胸懷讓世界進來。

上世紀的中國一再以民族復興為總體目標，但在大時代的民主浪潮，無法走向自由民主的共產黨，如不能取法從失敗於集權而能靠民主再起的國民黨，共產黨有一天也會被輪替，放棄民主又談何民族復興盛世。中國如果讓幅員遼闊的人民也可自主站出來選舉，落實地方自治，民主議政的中國，復興偉業指日可待。理由是：能以人民為主的國家必然昌盛，有改革決心的國家必然強大。

人類如何消弭戰爭永保和平，應可共推「法治民主」與「戰爭原料之多國聯合共管」（如核子武器），如同二戰後的馬歇爾計畫後，被尊稱為歐洲之父的莫內與舒曼所完成 72年無戰事的歐體，此刻台灣應倡議發起歐體與北約做擴大的結盟，促成文明再升級的大歐亞共同體。

中共一再以共機繞台，造成台灣人的反感，也影響世人對泱泱大國的不良觀瞻，國家之強大不是靠軍事霸權，兩者之間也絕非備戰就能止戰。艾森豪將軍曾說「現在戰爭的勝利在於制止戰爭的發生」，保護人民安全、維護兩岸和平安定，這才是考驗兩岸領導者的大智慧。

中土統一是歷代多少英雄霸主的大業，轉念一瞬間，「法治民主」才是人類的聖業，絕不是單憑民族霸權。鄧小平僅以台灣經濟經驗，「摸石子過河」即締造一個崛起的中國，而今習近平領導承繼毛鄧智慧經驗之大乘，自遠勝案頭之小乘，且處在全球萬端風雲，若發動武統台灣，豈不讓中國走進萬劫不復之地？

當這個世界都陷在這霧霾渾濁的因果糾纏，筆者至盼：從兩岸先開啟一道光輝，共創奇蹟。兩岸的和平架構應「一宗共識，五大同表」，在共同祖宗之下，標舉五大普世價值：一、人權保障，二、民主制度，三、法治實踐，四、言論自由，五、宗教信仰。

兩岸一起實施，共同治理在相同的制度下，未來一宗，五大同表，沒有獨立也沒有統一問題，有如大歐亞一體，就是最大的統，也是最廣的獨。我深信有生之年，中共絕對不會武統台灣，而糟蹋了千年前張載所言「為萬世開太平」的大業！

這倡議能使得兩岸人民和諧，達到舉世讚頌的和平，也將為世界新秩序締造「一球五大，萬世太平」的劃時代成就。（作者為前立法委員）

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