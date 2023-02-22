國民黨提出的「大局條款」，很明顯看出是為防堵「世代交替」的徐巧芯以及保障資深立委秦慧珠與費鴻泰而來，如果真是這樣，徐巧芯將何去何從？

徐巧芯和王鴻薇是這次九合一制勝的兩名關鍵戰將；而費鴻泰與秦慧珠深耕地方，也幫國民黨扎下深厚地方人脈，鷸蚌相爭總是憾事，誰也不願見國民黨分裂。

徐巧芯的行事作風老實說跟民進黨的高嘉瑜有異曲同工的意味，高嘉瑜在民進黨內屬年輕一輩，雖是黨員，但並不完全遵照黨的旨意發言，她的所作所為也為民進黨坐穩內湖、南港席次，但是國民黨的游淑慧卻敢向她挑戰。

若國民黨｢大局條款｣真的限制住徐巧芯的更勝上層之路，徐會不會脫黨競選或加入其他政黨？畢竟王鴻薇已踏出第一步，限制徐巧芯實也說不過去。

徐巧芯既是國民黨的「戰將」，以她的知名度和實力在任何選區均不是問題，何苦要一直戀棧本命區信義、松山？國民黨在大同、中正、萬華一直苦無良將，若徐巧芯若轉戰該等地區而為藍軍奪下灘頭堡，則更顯出她的實力，仕途也將更上一層樓。

同樣的情形也發生在羅智強身上，羅智強多次有意挑戰國民黨的弱區，包括高雄、桃園，只是黨中央另有安排，讓他扼腕。是強者就不擇戰場，更勇於挑戰最艱困的地方。

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