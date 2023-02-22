民進黨當然不會承認，但陳宗彥性招待事件，無疑有敲響政權喪鐘的強烈意味。特別是媒體人張禹宣20日爆料，陳宗彥10年前擔任台南民政局長時曾參加男人「守貞團」遊行，沒想到短短2天後，陳宗彥就打給「豆哥」王孝瑋，幫他安排「勾三秀六」。這種種的不堪情事，都讓民進黨「民主進步」光環再重挫。

民進黨過往所有的負面事蹟，基本上通通都扯不上賴清德，賴清德在行政院時期的嫡系，前台南市政府秘書長陳美伶，已於2020年5月19日從國發會主委位置被幹掉。這等於說，民進黨去年底九合一大敗，背後累積的大量因素（林智堅、周玉蔻、陳時中防疫、黑道勾結…..）都與賴清德無關，賴清德除台南市議長一案外，大致形象非常清白，是國民黨很不好打的對象。

然而，賴清德台南市長時期的愛將陳宗彥，發生性招待如此不堪，又嚴重具有貪污嫌疑的醜聞。又發生在台南市長任內，叫賴清德怎麼脫得了關係？隨著選舉白熱化，南市府必然受到更大檢驗，賴清德能否化險為夷，並不讓人樂觀。

再者，這對甫上任，民調滿意度差強人意的陳建仁內閣也是重創，陳建仁自上台以來毫無存在感，姑且也可解釋為是民進黨休養生息，但諸多民生議題如缺蛋等一直無法解決，本就處於壓力鍋快速高漲的關鍵時期，此時部長級高官爆出性招待這種特別不堪醜事，對陳內閣自是一大打擊。

雪上加霜的，是民進黨對這整件事的處理態度，加深了社會的懷疑：一邊火速讓陳宗彥辭職，卻又不願意認輸，繼續硬拗說該案是馬政府任內的，已經簽結…..那又何必辭職？清白之身何不繼續做下去呢？在實際行為面前，民進黨諸多辯解完全無力。

事實上，「屋漏偏逢連夜雨」正是民進黨現在的寫照。賴清德主席上任後，不斷努力拼南投補選，希望讓蔡培慧幹掉林明溱，然南投政壇有其基本盤，林也不是滿意度低的縣長，蔡培慧基本上毫無機會，頂多是拼小敗局面，這場選舉對賴清德領導的民進黨，只是扣分多或少的問題。

更進一步剖析陳宗彥下台事件，再思考一個問題：「如果現在還是芒果乾一出，反中牌一打，民進黨滿意度穩操勝算的年代，會讓陳宗彥下台嗎？」當然不會！一定會一口咬定馬政府時期未起訴陳宗彥，表示他無辜，然後堅持他清白，死都要做下去。

然而在去年中對岸飛彈飛過台灣上空，民進黨政府不作為，甚至隱瞞消息事件之後，台灣人民對民進黨護台決心與能力大減，對美國可能給予的幫助也打上問號。依據最新的台灣民意基金會民調，若共軍犯台，有4成7民眾對國軍保衛台灣沒有信心；另外，也有4成7民眾不相信美國會派兵協防。

筆者舉這數據，並非要對美國對台政策給予負評，但眼下的台灣，有近半國人既對民進黨政府（國軍）沒信心，對美國政府也沒有信心，這叫民進黨的芒果乾怎賣得動？除了繼續賣給基本盤外，要創造出如2019年中至2021年底的強大加持，已不太可能。

奉勸蔡英文、陳建仁、民進黨與賴清德，好自為之，凡走過必留下痕跡，被挖出不堪醜聞就認了，不要像陳宗彥事件、林智堅抄襲，以及過去無數件事件一樣硬拗。民智已開，勿低估人民智慧。（作者為網路媒體工作者）

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