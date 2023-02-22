俄烏戰爭始於2022年2月24日。是日莫斯科時間清晨5點50分，俄羅斯總統普丁向鳥克蘭宣戰，並立即武力進攻。明言目的是要「烏克蘭放棄武裝及去納粹化」；美國國務院稍早就預知「俄國入侵，會在24日天亮之前」。

我早年與烏克蘭有點小緣分。在1991年底，我訪問過鳥克蘭，並承當時克拉夫丘克總統接見。那時我的分是台灣立法院經委會召委，稍前則在美國當白宮醫療顧問。我的深刻印象是總統很親切爽朗。他的辦公室超大，前面是一排窗戶。那天剛下大雪，大地一片蒼茫。蒼茫中，可看到靜靜的頓河繞過；後面的牆壁，則只掛著很大的世界地圖，別無一物。我用英語，再由翻譯者譯成俄語。

我首先提台灣有筆錢經援給烏克蘭，但據我所知台灣當局連一張謝卡都沒接到。他的笑臉頓失，接著沉重說那筆款項被官員汙掉了，是很羞恥的事實。那貪汙的官員己在監獄了。他感嘆說，任何國家的錢都是來自人民的納稅。國與國可公開合作，而不應該授或受人民的納稅錢。他提議台灣與烏克藺可在醫藥合作或在軍火工業。我說我是名醫師，當然選擇醫藥。他立即拿起電話為我安排參訪基輔最大製藥廠。我也提到，我青年時就讀了獲諾貝爾文學獎的《靜靜的頓河》，現在頓河就在眼前了。他說那部小說，描述人民在戰亂中為生存掙扎。他現在最憂慮是過去專制，官員有所畏懼；現在民主政治還沒學好，有些官員竟如此大膽貪汙了。

臨別，他送我一幅油畫，描繪著春光明媚的基輔。事隔30年，如今烏克蘭，因俄烏戰爭已是滿目瘡痍，恐春光明媚不再了。

俄烏戰爭一周年了，尚未見終戰的一絲曙光。在美國大多數人全心全力支援烏國。但也有人憂慮烏克蘭政府是貪腐出了名，尤其軍火工業，買賣都是高度機密，最易涉貪。該國國防部不少官員涉貪被起訴。美國一年來已給予近500億美元的支援，是否用在刀口上？眾議員瑪喬麗‧格林（Marjorie Greene）推文指責「烏克蘭的舉世最腐敗國家之一」，並提議對所有援烏的資金進行審計。2022年烏克蘭的貪腐指數，在180國家中排名第118名。職故，澤倫斯基對外必須「抗俄」，對內則要「肅貪」。2月初又有數名高級官員因貪腐被撤職。任何戰爭拖久了，發國難財的貪官就會像雜草，割了又生。俄烏戰爭戰埸是在烏克蘭境內，戰爭拖延對烏克蘭委實無法樂觀，恐將是國破山河裂，即使戰爭在此刻就休戰，重建烏克蘭至少也要30年。

美國諸多智庫與個別學者，率多認為「今日烏克蘭就是明日台灣」。就在今年元月美國華府智庫CSIS對台海戰局做了精密兵推。假設中共在2026年對台灣發動戰爭，美國及日本介入協助台灣的情況下，在3周左右的時間，中共將會「戰敗」，而台灣將「慘勝」，然而台灣經濟重創民生崩潰。事實上，若中共發動戰爭，絕不會在3周就認輸，倒是在3周內台灣確會「經濟重創、民生崩潰」。台灣早已停了核電，一旦有戰爭，運煤及天然氣不能船運到達，台灣很快就會沒電，也沒了天然氣，民生必崩潰。且戰埸在台灣，大多台灣人民必倉遑逃難，難民比例會遠超烏克蘭。兵推中共會「戰敗」？恐只是推演的臆想。為越南、阿富汗，美國都要參戰20年，而最後結局還是美國倉皇撤軍。

最近，一位智庫學者和我閒聊，他質疑美國參眾議員紛紛訪台。台灣又不是他們的「議員選區」，在台灣又沒有「選民」要請願？他問我，誰付了旅費和演講費？我答當然是fee-for-service（按服務收費）。他們來製造對彼岸的同仇敵愾而引發戰爭，受害者必是台灣居民。因此，台灣居民絕不是受益者而應該付費。又美國政府已窮於應付俄烏戰爭，絕不希望另闢戰場，也不會是應付費者。會在台海戰爭中得利者是誰？他不再有笑容而沉痛說：當然是軍火商和不良政客，他們是合夥的「戰爭販子」。我說「答對了」！然而在烏克蘭，多少人正撫著戰禍中死亡親屬痛哭，不知明天自己是否會也成了屍體？職是之故，「今日烏克蘭，明日台灣」，絕不是輕鬆預言話題。若台海發生戰爭，台灣人民恐要比烏克蘭人民更慘絕。

台灣有媒體形容「烏克蘭很英勇，俄羅斯敗象己呈」，但殘酷的現實是戰場在烏克蘭，遭受戰禍最悽慘的就是烏克蘭人民。將來如有兩岸之戰，戰場不會在中國大陸，台灣人民也將片面慘遭戰禍。聯合國統計，逃亡至東歐的烏克蘭難民就有400多萬人亟待安排。台海一戰，台灣難民不像烏克蘭難民可由陸路逃亡，渡海逃難最近距離自是福建，其次日本、南韓，再次菲律賓、越南。但這四地海路遙遠，語言又不通，台灣難民逃難選項，竟會是福建？

民進黨政府正積極備戰，大量採購軍火，並延長服役。然而中國大陸的武器是自製，台灣則是向美國採購，戰爭一旦發生恐就被封鎖，且很快就會彈盡援絕。延長服役，中國大陸人口是台灣的61.7倍，軍人又是專職。延長服役產生的效果，到底有多大？

蔡英文總統提出「備戰才能避戰」，當然自有其英明睿智。但一般常識，「備戰」自是磨刀霍霍，應會引來殺機重重。「備戰」一般引發戰爭機率會大增，而不是減少。真正「避戰」的方法，應是提倡和平友誼，要比「備戰」有正面效果。例如，可將台灣軍購經費10%設立「兩岸和平研究所」，研究「兩岸和平」的方案；另10%設置「兩岸和平獎」，給予促進「兩岸和平」有重大貢獻者，對象是所有世界公民，也可藉此讓國際普偏瞭解台灣人民追求和平的心意。

「備戰」會引發戰爭，美國為烏克蘭「備戰」良久，自2003年就公開訓練烏克蘭軍人，操作最新型武器。此舉令俄國坐立不安，最後導至戰爭。台灣的「備戰」是為了「避戰」，中美兩國因而積極在台海展現肌肉，兩國戰機、航母穿梭頻頻。讓人不解台灣領導人為何不選擇親中親美的合理政策，需要這般辛苦為「親美抗中」造就危局陷民於水深火熱？

俄烏戰爭已屆一周年，據綜合估計戰爭死亡人數已逾20萬人，其中烏克蘭平民已4萬人，難民有1400萬人。在弔唁因戰役喪生者之際，大家自應竭誠思慮如何避免「今日烏克蘭就是明日台灣」的預言。也許《戰爭與和平》的作者，俄國文學家托爾斯泰的名言，很值得大家靜思，他說：「善心與摯情會美化生命，會化解所有的矛盾衝突，解開糾結，化繁為簡，雲開見日。」

（作者為前立法委員）