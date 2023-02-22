美國前國務卿季辛吉高齡近百，至今著述不綴，議論頻發，仍具一言九鼎份量。最近網路盛傳他已過世，其實純屬虛構，他仍繼續發聲，以洞見警醒世人。

今年1月17日，他在世界經濟論壇（WEF）年會發言指出：「美中應權衡兩國發生衝突的風險，對於台海議題，美中兩國有必要採取具體措施改善關係，台海兩岸應避免立即攤牌。」他奠基於現實主義的平衡戰略思想歷久彌新，如今中美戰略競爭方興未艾，他不斷大聲疾呼「美國必須就新的世界秩序問題和中共達成諒解，以確保世界穩定，否則世界將面臨類似歐洲在第一次世界大戰前所陷入的凶險處境。」

他是美中連結抗蘇的推手，其國際關係理論奠基於博士論文《被修復的世界：梅特涅、卡蘇里及和平的問題1812-1822》。這篇論文探索奧英兩國本著國際體系的力量均衡關係原則行事，維持連歐洲其後近百年的和平秩序。他隨後出版了備受矚目《核子武器與外交政策》，主張全面核子戰爭必須努力避免，美國必須改而採取「彈性反應戰略」，重視戰術核子武器和傳統兵力的重要性，同時也要注意探討如何在核子武器時代加強維持世界秩序的穩定。此後的美國總統無不將此奉為圭臬。

他21世紀出版兩本書，討論中國外交政策以及世界秩序，更使他影響力歷久不衰。其中《論中國》頗受矚目，他認清中美兩國都強調自己擁有得天獨厚的條件，所以兩者很難合作。但是兩國的領導人應該建立諮商和互敬的傳統，才能方便他們的繼承人分享世界秩序。他強調：「每一個偉大的成就，都是先有願景，其後才出現美夢成真。所以，不能夠態度消極而放任態勢自然發展。」他在書中主張，中美兩國不宜再震動世界，而是要形塑新世界。

2014年出版的著作《世界秩序》，呈現他的思想精髓。他從權力平衡思想立論，認為美國作為現代世界不可或缺的地緣政治力量，必須保持方向感。他認為，美國不得一邊口稱堅持「一個中國」，又一邊試圖在事實上製造「兩個中國」，而應避免中美之間的直接衝突。他又指中方「應該放棄軍事集結的行為，為改善兩國關係創造基礎」。這樣平衡的觀點值得美中兩國領導人參考與深思。

他筆耕不綴，去年又出版了《領導力：世界戰略的六項研究》的新作，書中選擇了6位自身曾經共事、交手或近距離觀察的劃時代政治人物，作為建構「領導力」分析的案例。6位領袖各有不朽的功績，他推崇二戰後徹底實踐「謙遜」戰略，帶領西德走向復興之路的艾德諾總理；也推崇憑著「意志」戰略確立法國作為歐洲強權的戴高樂總統；而以「平衡」戰略成功利用中蘇分裂而謀求美國利益的尼克森總統彌足稱道；至於奉行「信念」戰略帶領保守黨重返長期執政並大幅改變英國的柴契爾夫人功績厥偉；而以「超越」戰略彌平內部分歧，促成埃及與以色列和解的埃及總統沙達特，堪為後世良師；另外，以手段高明而富彈性，善用「卓越」戰略調和鼎鼐，創建興旺城市國家的新加坡總理李光耀，殊可為治國楷模。

在季辛吉看來，優秀的領導者，既可深刻理解過去，又有能力想像未來，所以可因勢利導、管理變革、穩定社會，且能從各式未來的無限可能而非以迫切的當下來進行領導。他的觀點睿智深刻，發人深省。世間幸有季辛吉的卓識指點。

（作者為資深媒體人）