俄烏戰爭一周年各方博弈，初步評估大致是：烏克蘭大輸家，俄羅斯與歐洲也是輸家，美國及中國為贏家，但這只是小歷史觀；如從更宏觀更長遠的大歷史角度看，中國極可能是一個更大的贏家。

這得從季辛吉的三角戰略理論談起。三方博弈，任何一方必須避免被其他兩方聯合起來對付，冷戰時期美國雖強，但同時對付中、蘇兩強仍感吃力，直到採用了季辛吉戰略聯中對蘇之後，才扭轉局勢，贏得勝利。

2016年川普上台後，曾採季辛吉建議擬聯俄對華，但為美國國內強烈反俄情緒阻撓未果。2021年拜登上台更將季辛吉理論置諸腦後，既不聯俄對華，又不聯華對俄，而是既對華也對俄，只是前者更難對付，所以順序上先對俄，幹掉了俄之後再對華。

俄烏之戰開打一年以來，亦可洞見美國之用心。先誘烏入北約激怒俄，俄烏雙方開打之後即把俄往死裡打，遲遲不願停火，反而持續加柴，終極目標不是把俄打得元氣大傷變成三流國家，就是出現政變推翻普丁，或者俄羅斯進一步分裂。果如此，接下來就是全力對付中國。

必須看到，俄國幅員橫跨歐亞兼顧東西，但俄從來就有極強烈的西方情節，這不僅跟人種及宗教有關，也與他的疆域從來根植於西方有關（東方領土，主要是19世紀中葉掠奪自中國），1991年雖被西方整垮了，但解體後的俄羅斯不念舊惡，一心還是想融入西方，對北約一再東擴也是一再隱忍，直到美國動烏克蘭腦筋後才爆發克里米亞併吞事件，然後就是這一次的俄烏戰爭。這場戰爭無論戰場勝負如何，一個最深層次的效應，應該是徹底打擊了俄羅斯長久以來根深蒂固的西方情節，把俄羅斯逼得不得不進一步靠向中國。

這就要回到季辛吉戰略理論了。其實何止季辛吉，與季辛吉同時代的大戰略家布里辛斯基在1997年出版的《大棋盤》一書中就警告美國，千萬別讓中國、俄羅斯與伊朗聯手的局面出現。還有一位也是著名的戰略學者、以《文明的衝突》享譽學界的杭廷頓，從美國關注的角度，針對21世紀提出了一些預言，比如：中國興起將對美國形成根本且全面的挑戰；伊斯蘭世界與西方的衝突將會加劇；儒家—伊斯蘭聯盟可能出現…，這些預言，明顯地都在出現甚至已成為事實，而且，還不只是中、俄、伊，中東的沙烏地及一眾海灣國家也有極大概率加入這個朋友圈，基於各種條件及原因，這個正在積極擴容中的朋友圈，最終必將以中國為核心。

從資源稟賦的比較優勢角度來看，這個或將以中國為中心的經濟圈，成員之間的優勢互補性極強，這樣的互補性輔之以一帶一路的基礎建設，及全球方興未艾去美元化趨勢下的人民幣國際化，勢將如虎添翼，產生巨大能量，對美國及美元霸權形成空前挑戰與衝擊。

美國無疑在俄烏戰爭中取得了許多實益，但卻可能犯了重大的戰略錯誤，而使得其原本視為最大對手的中國反而贏得了棋盤上的大勢，布里辛斯基和杭廷頓地下有知，想必感觸萬端；季辛吉已老，心中或嘆：「恨不用吾謀耳。」

（作者為鳳凰衛視資深評論員）