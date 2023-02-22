俄烏戰事爆發即將一周年之際，俄羅斯總統普丁在莫斯科發表國情咨文時，除了再次強調俄軍入侵烏克蘭的正當性，同時表示將暫停與美國涉及核武限制的《新戰略武器裁減條約》，且警告俄羅斯可能恢復核試爆。消息一出，全球皆擔憂俄烏衝突倘若繼續激化，俄羅斯可能動用核武，引發更加不可收拾的嚴重後果。

會有這樣的擔心並非杞人憂天，畢竟一年前，在全球都認為俄羅斯不可能對烏克蘭動武的時候，俄羅斯還是出兵了。而如今俄烏戰事如此膠著，普丁又已露出可能動用核武的口風，誰又能保證不會走到核戰爆發的那一步？屆時要承擔戰爭後果的，就不只烏克蘭和俄羅斯兩國人民了。

美國前國務卿、前白宮幕僚長詹姆斯貝克最令人印象深刻的一件事情就是，無論會談前，與會雙方的關係在表面上有多緊張、談判桌上的對方代表態度多強硬，見面的第一句話都是先客氣地問候，並感謝對方願意撥冗前來共同協商。因為外交談判的目的就是要化解衝突、釐清爭端、避免戰爭，既然雙方有意願見面，就不該把時間浪費在指責和吵架。然而世風日下，如今的美國外交竟也被如現任國務卿布林肯這樣，寧願與王毅在慕尼黑會議上針鋒相對、互相指責，卻無法平心靜氣理性會談的代表所左右。

這背後可以有兩種解釋。一是布林肯的道行還不夠高，經驗也還不夠深厚，所以遇到態度強硬的對手就無法鎮靜，非要和對方爭個高低。另一個解釋就更悲觀了，那就是拜登政府目前在美國國內真的面臨很大的壓力，所以布林肯必須在外交場合上劍走偏鋒，用「氣球事件」硬咬著中國不放，激化美中之間的對立，以緩解其他議題上的壓力。可是不管出於哪一種理由，操弄脆弱緊繃的國際外交局勢就是一件非常危險的事情，美國本身或許具備自保的能力，但世界上的其他國家又該怎麼辦？被攪亂了的一池春水，也不會這麼輕易就能平復。

在拜登政府主導下的外交政策，乍看較川普政府時期有條有理、實事求是，實際上卻是對俄羅斯和中國步步進逼。狗急尚且會跳牆，更何況掌握一方經濟、政治、國防實力的中國與俄羅斯。一旦外交空間被美國硬生生逼到極限，難保全球不會陷入更絕望的景況。而在大國夾縫中求生存的台灣，又要如何倖免？近期就已經有美國媒體人引述所謂白宮內線指出，拜登被問及有什麼比「新保守烏克蘭方案」更慘的情況時，竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道」，雖然外交部否認了，但誰又知道美國有什麼祕密計畫。

拜登突訪烏克蘭與澤倫斯基會面、布林肯在慕尼黑和王毅針鋒相對，讓中俄關係更緊密，美國近期一連串的外交動作看似強硬「解氣」，大有拉攏西方盟友共同對抗「強權」之意，實際上卻只是讓全球地緣政治局勢愈加緊張，走向更嚴重的大戰邊緣。夾在大國博弈之間的台灣，只能力求小心自保，希望別無辜被殃及。

（作者為自由撰稿者）