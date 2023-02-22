美國廣播節目主持人嘉蘭‧尼克森近日在推特上發文表示，根據白宮內部消息，有一回，拜登被問及有什麼比「新保守烏克蘭方案」更災難性的事情時，拜登竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫時就知道。」國內有政治評論人引述此推文，引發高度議論。

對此，外交部指出，這個消息未經查證，但國內一些有心人士刻意藉此放大疑美論、反美論，破壞台美夥伴關係。

外交部怎麼會急著替美國政府澄清？蔡政府如何知道拜登政府沒有毀台計畫？難道拜登打算毀台前還會先徵得蔡政府的同意嗎？何況，外交部要澄清也該去找最先爆料的嘉蘭‧尼克森，而不是批評所謂的「國內部分有心人士」，甚至擴大指控是「以傳播不實資訊的方式，與中國對台進行的認知戰相互呼應」？試問，近年來一再散布中共會在何年何時武力犯台消息的是美國還是大陸？到底是誰在不斷針對台海風雲進行認知戰？

2022年美國陸軍戰爭學院的學術期刊就曾刊登過一篇論文提到，為了防止中國大陸奪取台積電，建議台灣方面採取焦土戰略，以摧毀台積電相關生產設備做為談判籌碼，迫使北京不敢入侵台灣。說到毀台計畫，美國人確實設想得「很周到」，外交部有本事怎麼不去駁斥這篇戰爭學院的論文？

綠媒指出，毀台計畫的相關新聞出自俄羅斯媒體人，言下之意，這則新聞不可信。不論嘉蘭‧尼克森是哪國人、在哪個媒體服務，重點是拜登究竟有沒有說「毀滅台灣計畫」？如果沒有，白宮自會出面否認，不勞外交部越俎代庖，但目前未見華府澄清，表示這個說法確有所本，抑或是是美國老大哥覺得無所謂？外交部好好想想吧！