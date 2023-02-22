國民黨副主席夏立言訪問大陸，他向大陸表達了台灣民眾的期望，並獲得正面回應，成果值得肯定。民進黨當局卻一片罵聲，這顯示民進黨政府自己沒有能力處理兩岸問題，卻又不想看到別人做了自己做不到的事。至於民眾的福祉生計或國家的和平安定，早被民進黨丟到腦後了。然而，國際間的種種動向顯示，兩岸關係必須回暖，民進黨政府應該看清局勢，夏立言此行不僅是緩解兩岸緊繃的關係，也有為政府鋪路的意味。

訪陸破冰 緩解兩岸關係

夏立言這次訪問大陸，對長期低迷的兩岸關係具有重要的「破冰」意義。除了大陸國台辦主任宋濤外，他還會見了正國級的中共政治局常委王滬寧、副國級的政治局委員尹力、陳吉寧、袁家軍，以及湖北省委書記王蒙徽、四川省委書記王曉暉等。更重要的是，這不是一次行禮如儀的訪問，而是有實質內容的意見交換，對兩岸關係緩解有相當功能。

夏立言向陸方詳細傳達了台灣人民的心聲，包括對兩岸緊張的不安、農漁食品輸陸受限衝擊生計等議題。事實上，這些問題都是民進黨政府造成的，卻無力也無意願解決。這次會談中，陸方都給了善意積極的回應，包括願開放相關產品進口，加強兩岸各方面的交流，避免兩岸衝突，加強經貿合作，對追求和平穩定達成共識，並確認大陸官方維繫兩岸和平穩定繁榮的決心。夏立言在返台後指出，此行表達對兩岸交流的支持，陪同出訪的國民黨智庫資深顧問趙春山也表示，中共新的領導班子並不想透過武力解決台灣問題，對岸曾多次向他提到不喜歡打仗。

但是對於夏立言此行，行政院長陳建仁卻稱，中國國家主席習近平再三說九二共識就是「一個中國、一國兩制」，這是台灣人民沒有辦法接受 的。陸委會批評，在野黨不應呼應中共當局定義的九二共識政治立場。民進黨發言人則說，國民黨在中共當局預設的政治基礎下交流互動。

民進黨是裝瞎還是裝聾？夏立言不是清清楚楚講了九二共識的基本精神是「一中各表」？各表就是各自有各自的說法，我們再怎麼和大陸接觸交流，也沒有改變自己的立場。他秉持這個立場去大陸訪問，民進黨卻忽視對話的成果，故意扭曲指稱國民黨呼應中共。彼此立場不同難道就不可以交流？民進黨莫非認為踏上大陸土地見了大陸高官，就是接受了大陸的立場、就是投降？夏立言在兩岸冰封的時刻去大陸破冰，民進黨能拿什麼替台灣業者敲開大陸的門？別擋路就好了。

聽命美國 更失主權尊嚴

至於民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬指稱，國民黨與中共互通款曲是兩岸無法官方往來的最大障礙，則更是推卸責任。兩岸關係破裂的根本原因，是民進黨意識形態支持台獨，蔡政府拋棄九二共識，且民進黨一直煽動仇中恐共情緒。民進黨政權的最重要立足基礎，就是兩岸關係惡劣，兩岸交惡民進黨就有滿地的槍可以撿。所以兩岸官方無法接觸，問題出在民進黨台獨立場和大陸毫無交集，又私心不想兩岸關係改善，只一味倒向美國當抗中馬前卒。難道沒有夏立言的訪問，民進黨就能和大陸搭上線了嗎？

當民進黨指責夏立言沒有維護台灣主權尊嚴時，卻忽略了在自己的主政下，台灣對美國俯首聽命，叫吃萊豬就吃萊豬，要買軍火就買軍火，說布雷就布雷，結果斷了7個邦交國，無法出席世衛、民航大會，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）不得其門而入，國家主權尊嚴又何在？民進黨不顧台灣的經濟發展，刻意斷絕兩岸的互動，民眾都看在眼裡。

民進黨是執政黨，應該看清楚國際地緣政治的轉向，也應該清楚台灣的生存發展之道，兩岸關係才是所有國安、外交、國防的上位政策，台灣的生存發展必須建立在一個和平安定的環境中，負責任的執政者應該傾全力打造出這樣的環境，而不是打倒想改善台灣生存環境的人。陸委會主委邱太三上台即喊著要春暖花開，兩年多全無下文。如今夏立言破冰，蔡政府何妨順勢跟進，讓兩岸關係春暖花開。