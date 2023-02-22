國民黨副主席夏立言等一行，結束大陸10天、6省市參訪，返台後接受採訪時表示，這次訪問大陸收穫很正面、既定的目標都有達到，其中有提到向大陸反映台灣農漁業心聲，得到了大陸正面回應，也獲知大陸並不想和台灣打仗，是一次很成功的訪問，對接下來的交流是好事。總體來說，夏立言訪陸有三好：兩岸好，台灣好，國民黨順便好。

從夏立言透露的訊息來看，這次率團出訪大陸算得上收穫滿滿，並且重點反映了台灣農漁業的問題，也以行動關懷台商、台生、台青；至於民進黨的酸言酸語，明明不承認九二共識，還要強調一中各表，完全不值得一提。事實上，從當前現狀來看，台灣農漁業的情況很糟糕，已經糟糕到連「石斑大王」都忍不住吐槽的地步，問題再不解決，不僅顧不了肚子，恐將動搖國本。

日前，馬英九到嘉義市出席2023年民間友人聯誼會，會上許多人直言感慨道：在民進黨的執政下，台灣很多農漁業產品都賣不出去了。有著「石斑大王」稱號的戴昆財指出，所養的龍膽石斑外銷受困，只好另研發新產品，自力救濟、自找出路。在過往，這些龍膽石斑主要傾銷市場是大陸（含港澳）。

通過這些例子，可以看出，當前台灣農漁業的情況到底有多麼糟糕，而之所以會出現這種情況，民進黨當然要背負絕對責任。去年8月初，在蔡政府的邀請下，美國前眾議長裴洛西不顧大陸勸退，一意孤行，旋風式訪台，這一外交突擊行徑，極大破壞了民共之間本就維繫不易的和平氛圍。

也正因如此，大陸相關部門在短時間內，針對台灣連續出台了多項貿易限制政策，農產品與漁業成為「重點照顧」領域。

原本受3年疫情影響，台灣的農產品與漁業對大陸出口就已經下滑厲害，再加上大陸出台相關限制政策，則更是雪上加霜。而從夏立言回饋來看，大陸相關部門已經瞭解台灣農漁業者的窘迫情況，本著兩岸一家親的前提，再加上國民黨率團訪問大陸的示好傾向，接下來大陸很有可能會為恢復台灣農漁產品提供行之有效的幫助，從這個角度來看，這次國民黨算是在處理兩岸關係上得分。

隨著訪問的影響力逐漸擴散，大陸與台灣的商貿交流也會重新恢復，越來越多台灣民眾獲得實惠的同時，就會發現「抗中保台」根本就是張爛牌，目前國民黨在台灣的支援率也正穩步上升，據台灣民意基金會公布最新政黨支持度民調顯示，國民黨支持度27.1%，超車民進黨的26.9%，已暫居第一大黨寶座。

本質來講，老百姓都不傻，誰能帶領自己過上好日子大家心裡都有數，人同此心，心同此理，很顯然，當下的民進黨已不適格領導台灣，因為一直在損害台灣人民的利益；反之國民黨能夠頂住壓力訪問大陸，為明年的大選拉高了勝率。夏立言訪陸有三好：兩岸好台灣好 國民黨順便好。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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