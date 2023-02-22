拜登突擊式到基輔跟澤倫斯基會面，世界「震撼」於他的誇張表演。他還是搭了10個小時的火車去的。他這是要幹什麼?拜登這麼大的動作，就是要表演。

第一、 向全世界表達美國要烏克蘭繼續戰鬥。烏克蘭是美國圍剿俄羅斯的工具。烏克蘭打的這場代理人戰爭，美國不讓你停，你是絕不能停的。美國不但挑起俄烏戰爭，過程中一直在用所有手段，阻止俄烏戰爭停火。拜登這次親臨基輔幫澤連斯基加油，也阻斷烏克蘭跟俄羅斯和談的一絲可能。戰爭必須繼續打下去。

第二、 美國會加大對烏克蘭輸送軍備支援。澤倫斯基一直要求更多軍援。北約也源源不絕輸送軍火。美國會加大輸送軍火到烏克蘭的力道。但是，戰場可是在烏克蘭呀。上戰場犧牲的，也是烏克蘭的軍人。

第三、 表明美國意志超越一切，拜登也是在做給歐盟跟北約看。歐盟因為俄烏戰爭，因為北溪管線，經濟跟民生受傷慘重。歐洲不再有自主的戰略地位，甚至連嘗試建立戰略自主的努力都不再。徹底淪為美國的跟班。所以，拜登親臨基輔就是告訴歐盟跟北約，老大意志超越一切，乖乖跟著老大走。

第四、 拜登狀態很好，可以競選2024。美國民調，不管是共和黨還是民主黨，都不希望拜登選連任。他的身體狀況，也一再被質疑。而拜登這趟行程，舟車勞頓還要做10個鐘頭的夜車。對身體素質的要求很高。他玩這一趟，就是在宣示，我的身體、意志跟判斷力，都很好， 競選連任不成問題。

好，拜登玩這一手，俄羅斯就吞了嗎?是不是就要完了?當然不。最好笑的是，拜登得意洋洋去基輔表演之前，竟然先跟克林姆林宮打招呼。得到俄羅斯不攻擊他的承諾後，拜登才開始他的表演之旅。這一個事前打招呼，就讓拜登所有算計破了功。普丁在俄烏戰爭週年前夕，發表國情咨文。內容主要有幾點：

一、 俄羅斯處境非常艱難。但是在戰場上消滅俄羅斯是不可能的。俄羅斯將會逐步完成任務。二、 是西方發動戰爭。西方的目標，是沒有限制的權力。俄羅斯是用武力制止戰爭，是為了保衛領土與人民，消滅納粹威脅。

三、 俄羅斯多年來，一直期待與西方進行建設性對話。也建議在聯合安全架構下進行合作，可是一直遭到忽視與拒絕。四、 在與頓巴斯地區統一以後，俄羅斯會更加強大。普丁說的是大實話。德國前總理默克爾承認明斯克協議，是為了幫北約爭取時間。西方一再縱容，甚至鼓動烏克蘭納粹的種種做法。美國炸掉北溪管線的作為，是美國逼俄羅斯動手，逼俄羅斯背上侵略的罵名。

普丁說， 俄羅斯一直希望跟西方對話、合作。其實，俄羅斯長期以來，一直希望加入西方。可是，如同普丁所說的，俄羅斯一直被西方拒絕。因為西方幾百年來，一直認為俄羅斯非我族類。在宗教上，有所不同。當然，跟西方人對種族的執念，也有關係。俄羅斯的政治制度跟經濟制度，跟西方其實差異不大。都是資本主義跟選舉制度。但是，俄羅斯是西方，尤其是盎格魯薩克遜眼裡的異端，必除之而後快。

美國用俄烏戰爭，破壞俄羅斯跟歐盟和解，和平之勢。用俄烏戰爭要拖垮、擊潰俄羅斯。用俄烏戰爭取得戰略利益之外，更搶奪巨大的經濟利益。用俄烏戰爭威攝中國。用俄烏戰爭組建「圍中聯盟」。用俄烏戰爭做模型，在東亞要複製另一場「俄烏戰爭」。這已經是現在進行式。吳釗燮、顧立雄跟蕭美琴，已經在華府一河之隔的美國AIT總部，跟美國副國務卿薛曼等人見面。美國五角大廈高官蔡斯，也在台灣。

美國光是這樣，其實已經不是踩紅線。是踩了紅線的紅線。雙方在情報、軍事跟反中的合作，更深化，更擴大。也顯示美國對台灣的掌控更全面。台灣配合美國的「圍中」戰略，更徹底。

接下來，檯面上，美國眾議院議長麥卡錫竄訪台灣，甚至美國國會跑到台灣開聽證會。或蔡英文去基輔見澤倫斯基。甚至蔡英文去美國國會演說。都不是不可能的。而這些檯面上動作，只是象徵。象徵的是，檯面下美國運用台灣，來對付中國。

中國大陸這裡，王毅跟布林肯，在布林肯請求下會談，針鋒相對，表明中國奉陪到底。然後王毅立刻飛到莫斯科見普丁。中國也正式發表《美國霸權霸道霸淩及其危害》報告。中國會有反制。但也應該跳脫反制。要奉陪到底，也要超越奉陪到底。

反制的意思，還是被動的。是對對方對我方攻擊的反彈。那麼，對方就掌握了主動權。奉陪到底也是。中國對美國一直是善意的。但是美國堅定不移地執行他的「三霸主義」。說穿了，美國五分實力，被「三霸」壯大成了十分。

這是國際大局轉變的關鍵時刻。關鍵時刻，必定艱難。中國沒有退路。面對現實，迎難而上。美國的「三霸主義」，終究會被打敗。（作者為作家）

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