近日除了228連假將近之外，前些時日台北市議員王世堅的父親王明德涉入的白色恐怖「光明報」事件，即當年的共產黨在台組織一案，也引起眾人的關注。光明報案是一起發生在1949年的白色恐怖事件，整體經過是因為中共在台發展地下組織，其地下刊物光明報的發行遭到破獲後，使諸多在台共產黨被圍捕，此案牽連的範疇甚廣，包括基隆中學校長鍾浩東、台灣第一才子呂赫若等都是事件主角，最終造成許多人傷亡。此案使共產黨在台組織遭到瓦解，也引起另一個重要歷史事件「鹿窟事件」。

鹿窟在今日新北市石碇區光明里，位於石碇、汐止與南港區的交界之處，此地在1949年被中共在台組織選定為北部根據地，並以此發展黨組織，吸收了當地的茶農與礦工等加入共產黨，但因為其他共產黨案件遭破獲，因此鹿窟有共產黨藏匿一事也掩蓋不住，國民政府遂派兵圍剿鹿窟，抓捕村民，造成多人被判處死刑，其餘人遭到管訓多年，以致家破人亡者甚多，藏身於鹿窟的呂赫若也在基地被破獲前因毒蛇咬而命喪黃泉。如今隨著史料的公布、訪談資料的整理以及紀念地的建立，即便爭議甚多，卻仍能使我們更加了解當初的情形與史實。

記得筆者就讀高中時，鹿窟事件並未在課堂中強調，初次遇見這個案件還是因為前往南港茶葉製造示範場旅遊時，開車偶然經過「鹿窟事件紀念碑」才得知此事件的來龍去脈。茶葉示範場距離鹿窟事件紀念公園不過500公尺，實在沒想到鹿窟此地竟然埋藏著如此心酸的故事。

鹿窟距離台北市的內湖或信義區，不用半個小時車程。與鹿窟相近的深坑、石碇、平溪、汐止等地，假日遊客都不少，不過大都聚集在幾個著名的景點，不大會有人上山探訪，也因此來到這裡總有一種世外桃源之感。這裡的風景絕佳，路旁不少的茶園，梯形的田地整齊而美觀，地勢之高也足以使我們遠眺台北美景，少了遊客的喧囂之聲，取而代之的是一個靜謐的山林幽靜，洗滌人們的心靈，難以想像安居於此的工人與農民，會遭到這樣的不幸。然而靜下心想，也因為鹿窟的地勢險要，距離台北的距離適中，山中又便於藏匿，因此被選為共產黨發展組織的地點吧。

如今能瞥見鹿窟事件主要有兩個紀念景觀，其一是鹿窟事件紀念公園，其二是距離公園不遠的光明寺。

監察院調查1952年12月間臺灣發生「鹿窟事件」，監委高鳳仙、楊美鈴將6位遭刑求及131位遭判刑村民名單名冊函送促轉會處理，函請該會分別辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」，及撤銷其罪刑宣告並塗銷前科紀錄。圖為鹿窟事件紀念碑文。（陳信翰攝）

鹿窟事件紀念公園是建立於西元2000年年底，在汐碇路、碇南路與舊莊街三條山路的交會點上，格外顯眼。面積不大的紀念公園有兩個紀念碑，其中一塊字跡已不清的碑文講述著公園的設計理念，另一塊碑文則簡略記述當年鹿窟事件之始末。另有一大型裝置藝術陳列其中，是紀念公園的主體，這塊大型的不鏽鋼，橫跨在整個視野，造成強大的震撼感，其造型扭曲象徵著事件本身的曲折，也令觀者感受受難者家人所背負的恐懼與創傷。下方的基座則傳達當年含冤莫白的人們一刀一刀刻骨銘心之痛。參觀時正值冬季，陰雨綿綿且寒風刺骨，非常符合石碇、汐止一帶多雨的天氣，起霧的山區也使觀者遙想當年在寒冷冬夜中鹿窟的肅殺氣氛。

光明寺最初名為「潮音佈教所」，當地人習慣稱鹿窟菜廟，至今已有百年歷史，在鹿窟事件中，村民們大都被關押於此廟中，進行審問、嚴刑逼供，最終加以定罪，事件結束後鹿窟村更名光明村，鹿窟菜廟也改名為光明寺。如今光明寺早已恢復了寧靜，從山門正面4個大字「光明禪寺」中使來訪者的心情變得莊嚴，走上一小段山路後，即來到寺院門口，門外一亭下共有6個菩薩石雕護衛著寺門，向外延伸是一石階梯，往外眺望風景美不勝收，層巒疊嶂的山峰將遊客環抱其中。

進入寺院中，映入眼簾的是兩側紅橘色的長廊與一大面積的池塘，流水聲不斷，主殿中有釋迦牟尼佛及兩大護法菩薩之塑像，左側則供奉有地藏王菩薩。往池塘方向走去，則有寶塔一座與灰色矮房，默默記錄下百年來的歷史。這裡清幽的修行氣氛與沈重的歷史感錯雜其中，是台灣佛寺中重要的歷史見證。離開光明寺時，山門上4個大字「回頭是岸」，告訴來訪者「諸惡莫作，眾善奉行」，方為解脫之道。

隨著時光流逝，有些遺跡早已改變面貌，難以辨認，如今的鹿窟除了是茶葉的天地之外，也是單車騎士們的行車路線，成為遊人偶然經過的小景點。鹿窟事件是台灣史中非常重大的白色恐怖案件，可惜這些遺跡缺乏推廣，周圍狹小的道路與不便的停車空間也增加鹿窟公園的推廣難度。其他常見的不義遺址例如六張犁墓區、馬場町刑場等都是在市區，親近則相對容易些。

如今白色恐怖、228事件等紀念地在台灣各縣市都可見，但對於白色恐怖的歷史背景詮釋卻時常陷於各自立場而有所偏頗，不同人們的觀點往往相去甚遠，或以去脈絡化的方式討論，為特定史觀而服務，要全面性的掌握史料，完整理解一歷史事件愈來愈難。例如鹿窟事件當事人的口述採訪，不同時期就出現相異的陳述，時代背景的不同，使當事人願意透露的內容也有所差異，因此出現觀點的極度落差，這點在國立中山大學社會系助理教授林傳凱的研究中清楚可見。

如今這些歷史案件，因果關係錯綜複雜，鹿窟事件中知情者有之、不知情者有之、受拐騙者有之、出賣者有之、冤案亦有之，各種史觀相互攻訐，民眾也只是霧裡看花。而大眾也多有質疑是否只針對特定政權找尋真相，其他事件則置之不理？台灣島的殘酷歷史，是否因為現代的調查而變得更清晰可見呢？如今的歷史，更有如盲人摸象，難以跳脫以偏概全的窠臼。

然而，從正面的角度來看，對於鹿窟事件成立紀念公園，將來也有機會成立一個紀念館，至少為這段離我們不算遙遠的歷史留下重要的紀錄，當遊客路過此處，至少須知鹿窟事件不只是國民黨亂抓村民以致滅村這麼簡單而已，這個發生在石碇山區裡的慘案，參與的包括知識分子與當地農工階級，有的自新逃過一劫，有的遭到死亡命運或感訓結果，有的在山中被毒蛇咬以致身死屍骨無存，這是大時代下的悲劇，而紀念公園與光明寺是後人緬懷往事的依據。

如今再看一眼光明寺山門上的「回頭是岸」字樣，心中感觸無限。對於人權與轉型正義我們是否有答案？我們是否能記取先前的教訓，在對待歷史事件時，保持更公正，更能團結國人的積極意義？所謂回頭是岸，典出「苦海無邊，回頭是岸」，意即只要我們誠心改正，便能抵達清淨彼岸。

在苦海中的，是當初參與參與事件的領導幹部、村民，還是接受指示搜索鹿窟的眾多軍警？是鹿窟受難者的家人，還是全部台灣人都要背負這些歷史的罪業？受苦的方式又是如何？經過70年後，依舊受當初事件而困擾不止，每到選舉之時又要再揭露一次歷史瘡疤，造成族群的分化與撕裂，便是現況。我們又該如何回頭？避免輕易的被偏頗的資料操作情緒，回歸事件的源頭，並以此為岸作為監督施政的人民精神，是鹿窟事件對於現代人的重要意義，也是台灣人能真正擺脫白色恐怖幽靈綁架的「回頭是岸」。

（作者為自由撰稿人）