中國大陸為什麼能在解封後，迅速達到群體免疫，短短的一個月就讓新冠病毒近乎消失於中國大陸，真正回歸正常生活。連台、日、韓針對中國大陸解封後入境旅客的歧視性檢疫政策，都不會讓人感到超前部署，只覺得笨手笨腳，自取其辱。

這並不是中國大陸「瞎貓碰上死耗子」矇對的，而是得了台灣高人提點。幾乎就在去年11月底、12月初的那個星期，大陸連續出台了3個重要政策：廢除核酸、廢除隔離、黨出面說明。廢除核酸就是蔡總統在4月6日官邸防疫專家會議中所提示的「輕症求控管」，核酸僅供醫療使用，只篩查有症狀或有風險的人。大陸敢說廢就廢，因為認知自然感染的保護力才是最好最持久。以前靠著疫苗及隔離撐起的群體免疫力不能持久，也不是滅活疫苗的錯，所有單成份疫苗的群體保護效果可能比滅活疫苗還糟。

在打算解封時，大陸一度也想是否該設些條件，例如接種些進口疫苗，或是再多儲備些藥物後再解封。這些猶豫都被台灣這位高人給勸住了，因為台灣就是因為一直在等，等完選舉，再等內閣，從民調9成，等到民調2成，最後等到的是九合一選舉的敗選。大陸不能再重蹈台灣的覆轍，接受了建議，採取了斷然的措施。

廢除隔離就是廢除專責醫院，所有醫院都可收治病例，無須隔離，這也是蔡總統所謂的「重症求清零」的落實政策，讓重症病患都能得到良好的醫療。中國大陸用整個醫療量能去收治重症，不糾結於只要隔離才是良好的醫療，在感染高峰期的死亡人數當然會增加，但不至於出現超額死亡，高峰一過，死亡率與死亡人數立刻陡降。台灣到現在重症還執著於隔離，還要收專責病房。專責病房其實是最沒有人性的病房規劃，硬生生地畫出一定比例的床位給只有百分之一重症的新冠病人，卻剝奪其他重症比例遠高於此的心梗、腦梗及膿毒血症需要的病床。台灣的新冠及超額死亡都居高不下，就是仍堅持隔離所賜，大陸才不會，也不願蹈此覆轍。

中國大陸做的第三個政策是黨出面說明，由鍾南山院士出面將「新冠肺炎」改成「新冠感冒」。由於中國大陸的人民非常相信黨的領導，只要黨出來說話大家就比較能有統一的步伐。這也是看到台灣因為上下不同調，最後連政權都被當掉，接受了台灣的建議後，步伐走得比台灣順暢多了。

兩岸經過了檯面下民間的交流，互相吸取經驗，對彼此的防疫都有幫助。台灣在疫情之初也因得到民間友人的協助，在第一時間就確定了人傳人，才會在第一架武漢回台的航班就採取了斷然的登機檢疫，作足了宣傳，也坐實了「以疫謀獨」的資本。台灣的「鷸蚌相爭」，結果是自傷，大陸的「龜兔賽跑」，才會後來居上。人民的感受才是這場賽局的終極裁判。（作者為中華民國防疫學會理事長）

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