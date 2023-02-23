台灣政壇原為國民黨一黨獨大，直到民進黨崛起，開始有所制衡，其後兩黨分別執政，幾番輪替，到現在則是民進黨獨攬大權，其間雖偶有新黨、台聯黨、親民黨、時代力量稍露頭角，卻終究難與國民黨、民進黨相抗衡。兩黨制霸台灣，雖互有消長，而天下不歸楊則歸墨，無人能攖其鋒，從地方選舉、立委選舉，到總統大選，百姓別無選擇，只能從這兩顆爛蘋果中挑選一個。無如既是爛蘋果，僥倖選出來的，再怎麼清洗、刷磨，外表的光鮮亮麗，依舊無法掩藏其內裡的酸朽與腐敗，台灣民眾也只能在這兩黨的互鬥之中，沉淪於無盡的苦難漩渦內，既痛憤，又無奈。

國民黨、民進黨以幾近「壟斷」的方式，霸佔住台灣9成的政壇，而爭權奪利、相互傾軋，百姓迭有怨言，卻往往無力抗衡。他們就如同兩群老鼠，分藍、分綠，就是不分是非與正義。老鼠最可怕的習性，就是群聚而居，滋衍迅速，因此，大老鼠牽引小老鼠，迴環附益，不論是歸藍、歸綠，盡是一群鼠輩，真正的「人」，反而一無立足之地了。

鼠輩掌權，多得利於錢財，台灣的民主，也多為世家、財團所掌控，有理想、有抱負的人，無錢財、無背景、無奧援，任憑再怎麼努力，除非同流合污，都很難有出頭之日。試看當今的選舉，哪一項不是需耗費大量錢財的？鼠輩耗用巨貲，當作是投資，政治也講究投資報酬率，最好是「一本萬利」，於是在當選之後，任用親信、朋分利益、招權納賄，便無所不用其極。台灣政壇風氣敗壞，貪婪者、好色者、詭詐者、虛偽者，盈朝盈野，縱恣橫行，幾曾有過幾人是真正為百姓求福祉、謀利益的？

其實，真正歸藍、歸綠的民眾，所佔不會超過10%，而整個台灣便被這些少數鼠輩所掌控，「選賢與能」，逆轉成「選權與錢」，廣大的90%的人民，為其冠冕堂皇、花言巧語的口號所欺瞞，也因循怠惰、隨波逐流。難道我們真的就沒有除了藍、綠之外的「第三種選擇」？說起來實在是非常令人悲哀的。

戰國時期，天下不歸楊、則歸墨，楊墨之說盈天下，孟子提出「正人心，息邪說」的呼籲，孟子已矣，但有志者未嘗不可「有為者亦若是」。我非常冀望能夠有超越藍綠的人，以「捨我其誰」的勇氣，無畏無懼、不屈不撓的站出來。（作者為退休大學教授）

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