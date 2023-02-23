俄烏戰爭將滿周年，在2月17日到19日舉行的慕尼黑安全會議中，美中交鋒，備受矚目。而在美國總統拜登20日閃電造訪烏克蘭之後，俄羅斯總統普丁旋即在21日發表國情咨文，痛斥引戰的是西方國家，並強調俄國絕對不會是輸家。種種跡象顯示，今年國際政經情勢仍將籠罩在美中對抗，以及俄烏持久戰的陰霾之下，任何的擦槍走火或陰錯陽差，都可能造成更嚴重的分裂。

在國際的場域，政治信任，建立很難，要摧毀，則很容易。去年11月底拜登與中共國家主席習近平在印尼G20峰會見面，本已鋪陳出今年開春「拜習會」的良好氛圍。沒想到，一度出現轉機的美中關係，因為近期「偵察氣球」事件攪局，又急轉直下。在美國擊落氣球後，大陸中央外事辦主任王毅痛批「（美國）行為匪夷所思，近乎歇斯底里」。其後美國國務卿布林肯與王毅在第三方外交場合（慕尼黑會議）會談時，也是相互指責，不歡而散，再加上各自公布針對彼此企業的制裁，這似乎預告，在5月19日到21日的廣島G7高峰會之前，「拜習會」的舉行頗有難度。

內政，是外交的延長。面對來自眾議院共和黨新議長麥卡錫的新官上任三把火，以及新聞媒體在短期間大篇幅的密集報導，美國朝野政黨和民眾有志一同的「抗中」氣氛，延伸到每年在德國舉辦的慕尼黑安全會議，並不利於「拜習會」的「會前會」協商。天外飛來的「偵察氣球」導致布林肯推遲原訂2月5日訪問北京的行程，就算事後拜登出面強調，四個被擊落的氣球，有三個都不是來自於中國，也已經無助於雙方外交高層的會談。

事實上，美國和中國在短中長期必須進行對話，拜登本人也深知此一議題的重要性，他從政資歷超過50年，當年正因為見多識廣的外交專長，而獲邀擔任歐巴馬總統的副手。但現階段橫亙在拜登眼前的內政與外交問題複雜，勢必牽動他「抗中」的強度。

就今年有待解決的問題清單而言，不管拜登會否在3月宣布競選連任，如何有效抑制通膨，還有讓聯邦政府渡過關門危機，是他必須在半年內立即解決的課題。由於聯準會（Fed）去年強勢升息，與之同時，身為美國第二大債權國的中國則是大幅度減持美債。另一方面，聯邦債務觸及法定的上限，受制於共和黨在眾議院席次過半，仍有待兩黨尋求解方，因為還本付息占聯邦政府支出逼近10％，將成為不可承受之重，也是無法迴避的現實。

而且，就算兩黨能達成暫時的政治協議，修法提高法定的債務上限，如何在今年說服國際買家多買美債，重要性更是不言而喻。這本是美中兩位領導人正式會談的議題之一，也意味著布林肯和王毅進行「會前會」的必要性。然而氣球事件讓在野的共和黨撿到槍，拜登政府被逼著對中國硬起來，也讓自己陷入困境。

在中期方面，明年11月的美國總統大選，對於民主黨和共和黨來說，都必須全力求勝。然而，政治情境卻很難求完美。一方面，疫情過後的美國經濟，會是軟著陸或硬著陸？不僅攸關國內的穩定，更攸關美中國力的此消彼長，茲事體大。另一方面，由於兩黨有志問鼎大位的政治人物，勢必要提出激烈的政策主張和競選政見，以求在黨內初選脫穎而出，進而爭取總統大選的選票，則在「抗中」的加碼氛圍下，未見成效的貿易戰和科技制裁勢必一波接一波。

在長期方面，無論拜登連任與否，下一任美國總統在屆滿的2028年之前，民主共和兩黨在爭議很大的內政問題上，很難有妥協的餘地，而這將壓縮新總統在國際政治的外交斡旋空間。從目前不同政黨長期執政的各州，對於墮胎法令規範與執行的對立，共和黨執政的州政府，堅持維護人民擁有和使用槍枝的憲法保障權利，禁止公立學校教導和使用「同志-雙性-跨性別-其他」（LBGTQ+）的相關書籍，再到民主黨政府希望全力發展再生能源，努力達成淨零碳排的階段時程，因為涉及政黨的意識型態之爭，從而成為無解的政治難題。內政問題無法爭取到選票，則「同仇敵愾，槍口對外」就成為兩黨共同選項，美國總統站在國際舞台上，外交政策的合縱連橫，也將會更有針對性。