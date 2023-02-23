昨（22）日民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬針對「蛋荒」終於說「現在缺蛋問題比預期嚴重」，打臉塔綠班死咬著說「不缺蛋」的「荒誕」哏。始作俑者陳吉仲先是隱匿禽流感撲殺103萬隻雞，後又凍漲蛋價，造成蛋荒，還想靠網軍側翼帶風向「台灣不缺蛋」，實是罪魁禍首。

台灣究竟缺不缺蛋，農委會主委陳吉仲怎麼會不知道，卻偏偏想遮遮掩掩講什麼「只承諾解決蛋荒，沒說解決蛋價」；再謊稱「民眾只想買便宜的雞蛋，不是買不到蛋」；又找來鄭文燦排演視察超市架上「滿滿」的雞蛋……掀起網路兩派缺不缺蛋的論戰，網軍腦殘跟風，難道鄭文燦也能被騙得下去？

陳吉仲眼看紙包不住火，承認禽流感嚴重，撲殺了103萬隻雞，又講一套農委會將輔導開放的傳統雞舍升級為非開放式或密閉水濂負壓禽舍，讓禽流感等疫情、氣候等因素減少影響國內的蛋雞產業。講得好像禽流感現在才發生。有獸醫專業、原本親綠的「一級嘴砲技術士」粉專反駁，2015年任職嘉義縣府時就已經撲殺禽流感雞鴨鵝，「殺到甚至連民雄都沒有鵝肉、鴨肉羹、鴨肉麵線的也都差點收起來」。

7年多來陳主委根本抓錯藥方，所以始終解決不了問題，陳吉仲隨蔡總統2016年上任就留用迄今，真有本事就不會老是出包農漁產品的產銷失衡問題。蔡政府溫暖堅韌的陳建仁內閣，留用蛋頭主委、靠一群網軍傻蛋搞大內宣，就像歹戲拖棚的「論文門」，民怨將愈來愈多。

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